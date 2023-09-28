توسع طموح لمجموعة فينيكس: منشأة لتعدين العملات المشفرة بـ300 مليون دولار في عمان

يتميز بيجان عليزاده، الشريك المؤسس لمجموعة فينيكس، بنهجه المتبصر والتزامه بتعزيز نمو قطاع العملات المشفرة.

شهد قطاع العملات المشفرة و”البلوك تشين” نمواً هائلاً في السنوات الأخيرة، مع تدفق رواد الأعمال والمستثمرين إلى هذا العالم الرقمي. ومن بين الشخصيات الريادية في هذا المجال، يبرز اسم بيجان علي زاده، الشريك المؤسس لمجموعة فينيكس، لنهجه المتبصر والتزامه بتعزيز نمو قطاع العملات المشفرة. وقد كشفت مجموعة فينيكس، بالتعاون مع شركة “المدينة الخضراء للبيانات”، عن خطط طموحة لإنشاء منشأة لتعدين العملات المشفرة في سلطنة عمان بقيمة 300 مليون دولار. وتعكس هذه المبادرة التزام عليزاده المستمر بقطاع العملات المشفرة وإيمانه بإمكانياته في المستقبل.

صعود مجموعة “فينيكس”

أصبحت مجموعة “فينيكس”، التي أسسها بيجان عليزاده ومناف علي في عام 2015، بسرعة رائدة عالمياً في صناعة العملات المشفرة و”البلوك تشين”. وتمكنت مجموعة “فينيكس” ، تحت قيادة بيجان عليزاده المثالية والحكيمة، من النمو من شركة رأسمالها الأولي مليون درهم إماراتي إلى شركة بمليارات الدولارات، لترسخ مكانتها كشركة عالمية رائدة في تطوير وتشغيل وإدارة مراكز تعدين العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم (و تدير طاقة مذهلة تبلغ 725 ميجاوات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ورابطة الدول المستقلة والإمارات العربية المتحدة) إلى جانب الاستضافة والتداول والبيع بالتجزئة والتعدين السحابي وإنشاء أول بورصة للأصول الرقمية منظمة بالكامل في الإمارات العربية المتحدة. وتمتلك مجموعة “فينيكس” حقوق التوزيع الحصرية لمعدات التعدين MicroBT، وهو دليل على سمعتها وتأثيرها في هذا القطاع.

بدأت رحلة عليزاده في عالم العملات المشفرة بشكل غير متوقع عندما التقى بمستثمر يبلغ من العمر 21 عاماً خلال إجازة في جزيرة بالي. وقد عرّفه هذا اللقاء بالصدفة على تقنية “بيتكوين” و”بلوك تشين”، ما أدى إلى تأسيس مجموعة “فينيكس”. ويعتبر تطور الشركة من مستودع صغير في دبي إلى مجموعة بقيمة سوقية تبلغ مليارات الدولارات مع مرافق التعدين في جميع أنحاء العالم بمثابة شهادة على روح المبادرة التي يتمتع بها عليزاده ونهج تفكيره المستقبلي. والآن مع الإدراج الوشيك في البورصة، فإن مجموعة “فينيكس” تعزز دورها كلاعب مؤسسي عالمي.

نهج مستدام لتعدين العملات المشفرة

ومن أبرز جوانب توسع مجموعة “فينيكس” هو التزامها بالاستدامة في مجال تعدين العملات المشفرة. ونظراً لأن عملية تعدين العملات المشفرة معروفة باستهلاكها العالي للطاقة، يدرك عليزاده وفريقه تماماً التأثيرات البيئية للتعدين. ولمعالجة هذه المخاوف، تضمن مجموعة “فينيكس” أن ما يقرب من 95% من طاقتها تأتي من مصادر متجددة، خصوصاً الطاقة الكهرومائية. ويؤكد عليزاده أهمية التحول إلى الطاقة الخضراء للتوافق مع التوجه العالمي نحو الحياد الكربوني.

رأس المال الجريء والابتكار

إلى جانب تعدين العملات المشفرة، تمتد رؤية عليزاده إلى تعزيز الابتكار في مجال “البلوك تشين” والعملات المشفرة. في عام 2019، غامرت مجموعة مجموعة “فينيكس” برأس المال جريء من خلال إنشاء Phoenix VC، والتي وسعت رأس مالها بسرعة إلى 10 ملايين دولار. منذ ذلك الحين، استثمر الفريق في أكثر من 150 مشروعاً لتقنية “البلوك تشين”، مع التركيز على المواهب الإقليمية وتوفير دعم منظم يتجاوز الدعم المالي.

وفي عام 2021، أسس عليزاده شركة “سايفر كابيتال” Cypher Capital، وهي شركة استثمارية بقيمة 100 مليون دولار تركز على الاستثمارات المبكرة في مشاريع العملات المشفرة و”البلوك تشين” والأصول الرقمية. لا يتضمن النهج الفريد الذي تتبعه الشركة التمويل فحسب، بل يشمل أيضاً توفير الدعم التجاري الشامل للمشاريع. وقد أطلقت شركة “سايفر كابيتال” مركزاً في دبي للشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة و”البلوك تشين” على مساحة 10000 متر مربع، ليعكس التزامها برعاية المواهب وتعزيز التعاون داخل القطاع.

منشأة تعدين العملات المشفرة في عُمان: علامة فارقة في التوسع

تمثل المساعي الأخيرة لمجموعة “فينيكس” بالتعاون مع شركة “المدينة الخضراء للبيانات” علامة بارزة في رحلة توسع الشركة. وسيتم إنشاء منشأة تعدين العملات المشفرة بقيمة 300 مليون دولار، والتي من المقرر أن تكون واحدة من أكبر المنشآت في المنطقة، في عمان. وقد تأثر هذا الاختيار الاستراتيجي بالأمن طويل المدى الذي توفره رخصة التعدين الخاصة بـ شركة “المدينة الخضراء للبيانات” والمناخ المنعش في سلطنة عمان، والذي يقلل من استهلاك الطاقة في أنظمة التبريد.

ومن المقرر أن تعمل منشاة التعدين بكامل طاقتها بحلول الربع الثاني من العام المقبل، مما يعزز مكانة عمان كوجهة مستدامة لتعدين العملات المشفرة في المنطقة. علاوة على ذلك، يتماشى المشروع مع التزام عمان بالتنويع الاقتصادي والابتكار التكنولوجي، على النحو المعترف به من قبل المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي.

مستقبل التمويل والتكنولوجيا

تجسد رحلة بيجان عليزاده ومجموعة “فينيكس” في قطاع العملات المشفرة و”البلوك تشين” مزيجاً من ريادة الأعمال والاستدامة والابتكار. وتجسد منشأة تعدين العملات المشفرة الخاصة بهم والتي تبلغ قيمتها 300 مليون دولار في سلطنة عمان التزام عليزاده ومجموعة “فينيكس” تجاه هذا القطاع، كما تشير إلى الإمكانات الأوسع للعملات المشفرة وتكنولوجيا “البلوك تشين”. وفي حين لا يزال العالم يشهد تطور قطاع العملات المشفرة، فإن قادة مثل عليزاده وشركات مثل مجموعة “فينيكس” يبرزون في الطليعة، حيث يشكلون مستقبل التمويل والتكنولوجيا.