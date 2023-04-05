توسع سريع للنشاط الاقتصادي في السعودية

كشفت بيانات مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في المملكة العربية السعودية توسعاً سريعاً في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بنهاية الربع الأول من عام 2023، رغم تراجع هذا التوسع عن المستوى شبه القياسي الأعلى في 8 سنوات المسجل في شهر شباط / فبراير الماضي.

وارتفع المؤشر إلى مستوى 58.7 نقطة في آذار / مارس، لكنه انخفض من مستوى 59.8 نقطة في فبراير الماضي، وهي أعلى قراءة منذ ما يقرب من ثماني سنوات.

وأظهر المؤشر تحسناً ملحوظاً في ظروف التشغيل، وكان من بين أقوى معدلات التحسن منذ بدايات عام 2015، كما سجلت الشركات غير المنتجة للنفط بشكل خاص ارتفاعاً حاداً في الأعمال الجديدة في شهر مارس/ آذار، حيث ساعد تحسن ظروف السوق وزيادة الإنفاق على التنمية في تعزيز الطلب.

وفي حين انخفض معدل نمو الطلبات الجديدة الإجمالية منذ شهر فبراير، إلا أنه ظل ثاني أسرع معدل في عام ونصف.

وساعد استمرار زيادة الأعمال الجديدة على تحقيق زيادة ملحوظة في مستويات الإنتاج، وكانت الزيادة الأخيرة أقل بشكل طفيف من مستوى شهر فبراير القياسي لكنها ظلت كبيرة بشكل عام.

وظلت الشركات غير المنتجة للنفط واثقة من ارتفاع النشاط خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، ولم تتغير درجة التفاؤل عن شهر فبراير، وكانت أقوى من الاتجاه الذي شهدناه خلال السنوات الثالث الماضية.

وأشارت الشركات إلى أن الطلب المتزايد والسياسة الحكومية كانا داعمين في كثير من الأحيان للنظرة المتفائلة.

وأدت مستويات الثقة القوية والرغبة في تعزيز القدرات الاستيعابية إلى قيام الشركات بزيادة أعداد موظفيها في شهر مارس، وعلى الرغم من التراجع الطفيف منذ شهر فبراير، إلا أن ارتفاع معدل التوظيف كان من بين الأسرع في السنوات الخمس الماضية.

واستمر الإنتاج والأعمال الجديدة في الارتفاع بشكل ملحوظ؛ مما ساعد على تحقيق المزيد من النمو في التوظيف والمشتريات، ومع ذلك، جاء الارتفاع الأخير في الطلب في وقتٍ تواجه فيه الشركات صعوبات لتمرير التكاليف المتزايدة للعملاء، مع وجود منافسة شديدة في السوق أدت إلى ارتفاع أسعار البيع بشكل طفيف.

ومؤشر بنك الرياض السعودي لمدراء المشتريات المعدل موسمياً، هو متوسط المؤشرات الخمسة التالية: الطلبات الجديدة 30%، والإنتاج 25%، والتوظيف 20%، ومواعيد تسليم الموردين%15 ، ومخزون المشتريات 10%.

وقال الدكتور نايف الغيث، رئيس الباحثين االقتصاديين في بنك الرياض: “لا تزال ظروف الأعمال إيجابية بشكل قوي في نهاية الربع الأول من عام 2023، حيث ساعد تحسن ظروف السوق وزيادة الإنفاق التنموي على تعزيز الطلب في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وشهد كلٌ من الإنتاج والطلبات الجديدة توسعاً حاداً، مما زاد الضغط على الطاقة اإلنتاجية في الشركات غير المنتجة للنفط. ونتيجة لذلك، ارتفعت مستويات التوظيف في جميع القطاعات وكان النمو في التوظيف من بين أقوى معدلات النمو في السنوات الخمس الماضية. “

وتابع قائلاً: “من أهم النقاط في تقرير هذا الشهر هو انتعاش الصادرات، حيث واصلت الشركات غير المنتجة للنفط تسجيل تحسن قوي في الطلب من العملاء الأجانب لسببين: أولاً، أن التحسن في المشهد الصناعي خلق أرضية إيجابية للمنتجين لتنويع خطوط إنتاجهم والمنافسة في الأسواق الخارجية وزيادة حصتهم في السوق. ثانياً، أدى الانخفاض الأخير في قيمة الدولار الأمريكي إلى جعل هذه السلع ميسورة التكلفة ومتاحة لعدد من الاقتصادات التي تضررت بالتضخم.”

وأضاف : “على الرغم من الرياح المعاكسة العالمية مثل أزمة الائتمان الأخيرة وتزايد حالة عدم اليقين، أظهرت الشركات السعودية غير المنتجة للنفط درجة قوية من الثقة تجاه النشاط المستقبلي في شهر مارس. وكانت السياسات الحكومية الداعمة وتحسن مستويات الطلب من أسباب هذا التفاؤل.”