أصدر باحثون في جامعة مانشستر البريطانية المرموقة، حديثاً، بعض النصائح الموجزة والبسيطة للآباء ومقدمي الرعاية للأطفال والشباب المتضررين من الزلزال الذي ضرب يوم الإثنين الماضي سوريا وتركيا.

وتم توفير المنشور المكون من صفحتين من مجموعة أبحاث الآباء والأسر بالجامعة، بدعم من مكتب الأمم المتحدة، وهو متاح باللغات التركية والعربية والإنجليزية وأيضاً كتسجيل صوتي بهذه اللغات للتنزيل على موقع ويب مخصص لمكتب الأمم المتحدة وتم تطويره لمواجهة الزلزال.

ويحتوي موقع الويب على عدد من موارد مقدمي الرعاية الأخرى خصيصاً لحالات الطوارئ مثل الزلزال.

وتوفر المنشورات والكتيبات والموارد الصوتية إرشادات أساسية قائمة على الأدلة حول أفضل الطرق لمساعدة كل من مقدمي الرعاية والأطفال على العيش في ظل الأزمات، وتم تحديثها لضمان ملاءمتها لحالة الطوارئ الحالية.

وصمم المنشور لمساعدة الآباء ومقدمي الرعاية على التعامل مع مشاعرهم وتوترهم وسيساعدهم على فهم ردود الفعل الشائعة لدى الأطفال وأفضل السبل لرعايتهم.

وقامت المبادرة العالمية لدعم الآباء (GISP) -وهو تعاون بين الوكالات تم تشكيله لضمان وصول كل من الوالدين ومقدم الرعاية في جميع أنحاء العالم إلى دعم الوالدين- بمشاركة الموارد عبر شبكاتهم ورسائلهم الإخبارية.

وتم تشكيل GISP من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية، والأبوة من أجل الصحة مدى الحياة في جامعة أكسفورد، وشبكة العمل لتنمية الطفولة المبكرة (ECDAN)، والشراكة العالمية لإنهاء العنف.

ويعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أيضاً من خلال المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا -الذي يغطي سوريا ولبنان والأردن- ومكتب جنوب شرق أوروبا (تركيا) لنشرها من خلال فرق الإغاثة الطارئة القطرية التابعة للأمم المتحدة لأن الزلازل ضرب منطقة تركية تأوي كثير من العائلات السورية اللاجئة.

وتعمل الدكتورة آلاء الخاني والبروفيسورة راشيل كالام مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة منذ عدة سنوات لتطوير مجموعة كاملة من الموارد للعائلات التي تعيش في ضغوط الفرار والنزوح.

وقالت كالام “قلوبنا مع كل من تضرر من هذه الزلازل الرهيبة. مهما كان من الصعب الاستمرار في مثل هذه الأوقات الصعبة، فإن فهم ردود الفعل الشائعة ودعم وتشجيع الأطفال والشباب عاطفياً وعملياً يمكن أن يساعدهم على التأقلم”.

وقالت الدكتورة آلاء الخاني “نعلم أن أحد أهم العوامل التي تنبئ بالصحة النفسية للأطفال الذين يمرون بأزمة هي طريقة رعاية أسرهم لهم. نأمل أن يتم تقاسم هذه الموارد مع تلك العائلات التي تضررت بشدة من الزلزال في سوريا وتركيا ولبنان، والتي تحتاج إلى المساعدة والدعم”.