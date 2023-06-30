مويضي المطيري by مويضي المطيري

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توزيع مليوني نسخة من القرآن الكريم بـ 76 لغة عالمية على الحجاج المغادرين

اتساقاً مع رسالة السعودية وريادتها في العالم الإسلامي

مويضي المطيري by مويضي المطيري

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، اليوم (الجمعة)، بتوزيع مليوني نسخة من القرآن الكريم من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمختلف الأحجام وتراجم كلمات القرآن الكريم بأكثر من 76 لغة عالمية، هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي ومختلف المنافذ البرية والبحرية، وعلى العاملين في الحج من مختلف القطاعات الحكومية.

ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزن و هي من الممارسات السنوية التي تقوم بها الوزارة في كل موسم .

وقدم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على دعمهم المستمر، وعنايتهما الفائقة بالإسلام والمسلمين، وتقديم كل الخدمات لضيوف الرحمن، سائلاً الله أن يديم على السعودية رخاءها واستقراراها وأمنها، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وصالح أعمالهم.

وأوضح أن الوزارة تبدأ عملية توزيع الهدية التي تبلغ مليوني نسخة من القرآن الكريم؛ إنفاذا للتوجيه السامي الكريم، الذي يأتي استمراراً للعناية العظيمة والاهتمام البالغ من القيادة الرشيدة في خدمة القرآن الكريم، واتساقاً مع رسالة السعودية وريادتها في العالم الإسلامي.

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