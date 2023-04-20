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Posted inأخبار أريبيان بزنس

معونات بـ 9 دولارات تتسبب بموت 90 يمنياً وإصابة المئات بحادثة تدافع

قتل 90 شخصاً وأصيب أكثر من 300 في حادثة تدافع خلال توزيع مساعدات مالية في اليمن

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قتل 90 شخصاً وأصيب أكثر من 300 في حادثة تدافع خلال توزيع مساعدات مالية في العاصمة اليمنية

قتل نحو 90 شخصاً وأصيب أكثر من 300، ليل الأربعاء، في حادثة تدافع خلال توزيع مساعدات مالية في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ووقعت الحادثة، بحسب مسؤول محلي، “بسبب تدافع مواطنين أثناء التوزيع العشوائي لمبالغ مالية من قبل بعض التجار.. تم نقل الوفيات والمصابين إلى المستشفيات وضبط اثنين من التجار القائمين على الموضوع”.

وذكرت تقارير أن أحد التجار أعلن عن توزيع مبالغ مالية بطريقة عشوائية، الأمر الذي أدى لتدافع الفقراء والمحتاجين من أجل الحصول على المساعدة، التي تبلغ قيمتها ما يعادل تسعة دولارات لكل شخص.

بدوره قال مسؤول أمني حوثي إن الحادثة وقعت في منطقة باب اليمن، وجرى فتح تحقيقات فيها.

وذكر تقرير أن الحادثة جرت في ساحة إحدى مدراس صنعاء.

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