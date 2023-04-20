قتل نحو 90 شخصاً وأصيب أكثر من 300، ليل الأربعاء، في حادثة تدافع خلال توزيع مساعدات مالية في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ووقعت الحادثة، بحسب مسؤول محلي، “بسبب تدافع مواطنين أثناء التوزيع العشوائي لمبالغ مالية من قبل بعض التجار.. تم نقل الوفيات والمصابين إلى المستشفيات وضبط اثنين من التجار القائمين على الموضوع”.

وذكرت تقارير أن أحد التجار أعلن عن توزيع مبالغ مالية بطريقة عشوائية، الأمر الذي أدى لتدافع الفقراء والمحتاجين من أجل الحصول على المساعدة، التي تبلغ قيمتها ما يعادل تسعة دولارات لكل شخص.

بدوره قال مسؤول أمني حوثي إن الحادثة وقعت في منطقة باب اليمن، وجرى فتح تحقيقات فيها.

وذكر تقرير أن الحادثة جرت في ساحة إحدى مدراس صنعاء.