توزيع ماء زمزم عبر 20 ألف نقطة خلال رمضان

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، (20000) نقطة لتوزيع أكثر من (40) مليون لتر من ماء زمزم المبارك خلال شهر رمضان المبارك, على المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام، مع مراعاة تقديمها بطرق سهلة ومريحة باستخدام أحدث الأليات والتقنيات المتوفرة لضمان نقاوتها وفق معايير عالمية.

وبيّن مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام عبد الرحمن الزهراني أن الإدارة جهزت (30) ألف حافظة لماء زمزم المبارك وتوزيعها في جميع أنحاء المسجد الحرام، إضافة إلى المشربيات الرخامية الموزعة في المساحات الداخلية والخارجية، وجندت (1423) كادراً بشرياً لضمان الكفاءة وتحقيق الجودة في تقديم الخدمات.

من الميدان: (20) ألف نقطة لتوزيع (40) مليون لتر من ماء زمزم للمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المباركhttps://t.co/WOkM9HfPmZ#رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/EMinBdDSAn — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) March 14, 2023



وأشار إلى أن الرئاسة تمكنت من تحقيق نقلة نوعية عبر تقديمها لماء زمزم المبارك من خلال تقنية الروبوت، والعربات الذكية والتي يصل عددها إلى (80) عربةً ذكيةً لتغطية الكثافة العددية في المسجد الحرام وتوفير عبوات ماء زمزم داخل صحن المطاف, وخلال إقامة الدروس العلمية واللقاءات والندوات والمحاضرات التوجيهية والإرشادية، كما تشمل الخطة تغطية مواقع الجنائز , وموقع المكبرية , ومواقع الأشخاص ذوي الإعاقة, والمصليات الرجالية والنسائية, مضيفاً بأن الإدارة وفرت (250) شنطة لعبوات ماء زمزم المبارك لتقديمها لقاصدي البيت العتيق .



ولفت النظر إلى أن الإدارة عمدت على تعزيز المتابعة في جميع المواقع على مدى (24) ساعة للتأكد من سلامة وتغطية جميع الاحتياجات في المشايات والمواقع المختلفة، والتعاون مع قوة أمن المسجد الحرام والإدارة العامة لمرور العاصمة المقدسة لتأمين وانتقال وسلاسة حركة المركبات الخاصة بماء زمزم المبارك، كاشفاً أن الكوادر البشرية تكثف من الجولات الإشرافية والرقابية وأخذ عينات عشوائية وإرسالها للمختبر الخاص بإدارة سقيا ماء زمزم للتأكد من جودته، ومتابعة صيانة العربات والثلاجات الخاصة بالتبريد.