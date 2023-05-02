ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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الإمارات، توريط موظفي توصيل الطلبات من قبل عصابة مخدرات

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

ضبطت شرطة الشارقة عصابة حاولت ترويج المواد المخدرة عبر موظفي توصيل الطلبات، وتمكنت عناصر مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة الشارقة وفي أقل من (‏‎12‎‏) ساعة، من الإطاحة ‏بعصابة من (7) أشخاص قامت باتباع أسلوب ترويج يستغل موظفي شركات التوصيل ذوي الدخل المحدود، للترويج لمخدرات منها ‎7604‎‏ جرام من ‏مخدر الكريستال، و (‏‎494‎‏) جرام من مخدر الحشيش، و (‏‎297‎‏) لفافة.‏

ووصلت معطيات لأجهزة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، عن بوجود عصابة دولية تعتمد أسلوب إجرامي يستغل موظفي “شركات التوصيل”، نظرا لأن طبيعة ‏عملهم تقتضي تواجدهم في مختلف المناطق بالدولة بمختلف الأوقات، وذلك كغطاء لهم ولتحركاتهم ‏داخل الدولة، وعلى الفور باشرت عناصر مكافحة المخدرات عملياتها اليقظة في الرصد والتحري، ووضع ‏خطة مُحكمة للقبض عليهم، بالتعاون والتنسيق مع أجهزة مكافحة المخدرات في الإمارات المجاورة، وفي ‏وقت قياسي، تم ضبطهم وتحويلهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.‏

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