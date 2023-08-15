توجيه 13 تهمة لترامب المتصدر بالسباق الرئاسي منها التزوير وانتهاك قانون جورجيا

نقلت رويترز نبأ قيام المدعين العامين بولاية جورجيا بتوجيه 13 تهمة لترامب المتصدر في السباق على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية وتضمنت التهم التزوير من الدرجة الأولى وانتهاك قانون الولاية بشأن التلاعب بنتائج انتخابات 2020 فضلا عن اتهام 18 عضوا من فريق ترامب السابق من بينهم رودي جولياني.

واجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الاثنين مجموعة رابعة واسعة من التهم الجنائية عندما أصدرت هيئة محلفين كبرى في جورجيا لائحة اتهام تتهمه بالسعي لإلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن.

وتضيف الاتهامات ، التي وجهها المدعي العام لمقاطعة فولتون ، فاني ويليس ، إلى المشاكل القانونية التي تواجه ترامب والذي ينافس بقوة على العودة للبيت الأبيض في الانتخابات في العام القادم.