سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

توجيه 13 تهمة لترامب المتصدر بالسباق الرئاسي منها التزوير وانتهاك قانون جورجيا

سامر باطر by سامر باطر

نقلت رويترز نبأ قيام المدعين العامين بولاية جورجيا بتوجيه 13 تهمة لترامب المتصدر في السباق على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية وتضمنت التهم التزوير من الدرجة الأولى وانتهاك قانون الولاية بشأن التلاعب بنتائج انتخابات 2020 فضلا عن اتهام 18 عضوا من فريق ترامب السابق من بينهم رودي جولياني.

واجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الاثنين مجموعة رابعة واسعة من التهم الجنائية عندما أصدرت هيئة محلفين كبرى في جورجيا لائحة اتهام تتهمه بالسعي لإلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن.

وتضيف الاتهامات ، التي وجهها المدعي العام لمقاطعة فولتون ، فاني ويليس ، إلى المشاكل القانونية التي تواجه ترامب والذي ينافس بقوة على العودة للبيت الأبيض في الانتخابات في العام القادم.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...