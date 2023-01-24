سامر باطر by سامر باطر

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توجيه اتهامات لـ قائد سابق للجيش وللواءين بشأن انفجار مرفأ بيروت

سامر باطر by سامر باطر

(رويترز) – قالت ثلاثة مصادر قضائية إن قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت الدامي الذي وقع في أغسطس آب 2020 وجه اتهامات لاثنين من كبار القادة العسكريين في البلاد وقائد سابق للجيش بشأن الانفجار.

وقالت المصادر الثلاثة إن القاضي طارق البيطار وجه اتهامات إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا وقائد الجيش اللبناني السابق جان قهوجي فيما يتعلق بالانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصا.

ولم تذكر المصادر على وجه التحديد الاتهامات الموجهة للثلاثة. وامتنع إبراهيم عن التعليق لرويترز على التقارير التي أفادت بتوجيه اتهامات إليه. ولم يتسن الوصول إلى صليبا وقهوجي للتعليق.

لقطات فيديو للكارثة

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...