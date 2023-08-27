السعودية.. توجيهات مهمة لطلاب المدارس

أوضح المرور السعودي، 4 إرشادات يجب على الطلاب اتباعها عند انتظارهم حافلات النقل المدرسي.

ونشر المرور السعودي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، “تويتر سابقاً”، تغريدة قال فيها:

أبناءنا الطلاب والطالبات .. من أجل سلامتكم، التزموا بإرشادات السلامة عند انتظار الحافلة المدرسية.

وأوصى المرور السعودي الطلاب بـ 4 أمور هي:

إنتظار الحافلة في مكان آمن بعيدًا عن حافة الطريق. التأكد من خلو الشارع تماما من المركبات في حالة عبوره. التأكد من وقوف الحافلة تماما قبل صعودها. الصعود والنزول من الحافلة بهدوء.

وشدد المرور على ضرورة الالتزام بهذه الإرشادات، حيث أنها تهدف للحفاظ على سلامة الطلاب.

أبناءنا الطلاب والطالبات .. من أجل سلامتكم، التزموا بإرشادات السلامة عند انتظار الحافلة المدرسية.#المرور_السعودي#العالم_ينتظرك pic.twitter.com/MfIHdt4Anc — المرور السعودي (@eMoroor) August 27, 2023

وسبق أن أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي عن جاهزيتها تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد ، وعودة الطلاب والطالبات الجامعيين ومراحل التعليم العام، في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل رفع مستوى السلامة المرورية، وتسهيل حركة السير الرئيسية على الطرق والميادين. وأكد المرور السعودي بأن دوره تمثل في تنظيم حركة قائدي المركبات والطلبة والطالبات ومنسوبي الجامعات والمدارس في أوقات الذروة الصباحية والمسائية، وأن هذه الخطوة تسهم في تنظيم حركة السير في جميع المدن والمحافظات، كذلك بالقرب من الجامعات والمدارس ومراكز التسوق.