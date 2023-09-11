فادي طنّوس by فادي طنّوس

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توجه روسي لإلغاء التأشيرة السياحية لأربع دول عربية

فادي طنّوس by فادي طنّوس
التأشيرة السياحية الروسية

نقلت وكالة “تاس” الروسية الرسمية عن وزير التنمية الاقتصادية ماكسيم ريشيتنيكوف، أن بلاده اقترحت الإلغاء الكامل لطلب التأشيرة السياحية في كل من المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين وماليزيا.

وقال ريشيتنيكوف خلال جلسة “السياحة الداخلية: التحديات والفرص في الواقع الجديد” في إطار المنتدى الاقتصادي الشرقي: “نطور موضوع الانتقال إلى التخلي عن التأشيرات، ومن بين الدول التي نعمل معها هي بلدان الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

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وأضاف: “لقد اقترحنا الإلغاء الكامل للتأشيرات للكويت وعمان والبحرين والسعودية وماليزيا، حيث من الممكن أيضا زيادة عدد السياح من الدرجة الممتازة، لهذا السبب نهتم بذلك”.

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