أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، حديثاً، عن بدء المرحلة الثالثة لتوثيق العقود وإلزام المنشآت بتوثيق 80 بالمئة من عقود الموظفين عبر منصة “قوى“؛ واجهة قطاع العمل في المملكة العربية السعودية، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وتهدف الخدمة، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وتوفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته، والتحقق من التزام المنشآت بقوانين وأحكام نظام العمل، والتأكد من صحة بيانات العقود، وتقليل الخلافات والقضايا العمالية.

بدء المرحلة الثالثة من إلزام المنشآت بتوثيق 80% من عقود الموظفين عبر منصة #قوى



تهدف خدمة توثيق العقود إلى حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية (صاحب العمل والموظف)، وتوفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته.https://t.co/jEovbNWSKo pic.twitter.com/QDgtBU9riy — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) July 5, 2023

وحددت الوزارة نسب الالتزام المطلوبة بتوثيق العقود بناءً على إجمالي عدد موظفي المنشأة في كل ربع من العام 2023، مؤكدة على ضرورة التزام المنشآت بنسب التوثيق المطلوبة، لتحقيق أهداف الخدمة وضمان حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.

وأوضحت الوزارة أن المنشآت التي لا تلتزم بنسب التوثيق المطلوبة قد تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والتشريعات المعمول بها.

وتتيح “خدمة توثيق العقود” لأصحاب العمل من رفع وتحديث البيانات الخاصة بعقود العاملين في القطاع الخاص من السعوديين وغير السعوديين، كما تتيح للعاملين إمكانية التحقق من صحة بيانات عقودهم والموافقة على العقد أو رفضه أو طلب تعديله عبر حسابه في منصة “قوى”, وفي حال موافقة الطرفين، يعتبر العقد موثقًا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة “قوى” إلى تقديم جميع خدمات منظومة العمل بشكل رقمي والمحافظة على حقوق أصحاب العلاقة التعاقدية (صاحب العمل والموظف) وتوفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة.

قوى توقف خدماتها للمنشآت لعدم توثيق نصف عقود العاملين

أعلنت منصة “قوى”، حديثاً، عن عزمها وقف بعض الخدمات الإلكترونية كالتأشيرات الفورية ونقل الخدمات وطلبات تغيير المهنة عن المنشآت غير الملتزمة بتوثيق 50 بالمئة من عقود العاملين في المرحلة الثانية التي انتهت في الربع الثاني من 2023.

ويأتي بعد قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلزام المنشآت بتوثيق عقود العاملين إلكترونياً عبر المنصة من خلال ثلاث مراحل.

واشترطت منصة قوى، في وقت سابق، أن يتم توثيق عقود العاملين بنسبة 20 بالمئة في الربع الأول، فيما سترتفع إلى 50 بالمئة في الربع الثاني، أما الربع الثالث فستصعد إلى 80 بالمئة.

وأوضحت “قوى” أن خطوات إنشاء العقد على المنصة الإلكترونية تتضمن تسع خطوات مرتبة كالتالي “تسجيل دخول حساب المنشأة، اختيار المنشأة، ثم الخدمات الإلكترونية، إنشاء عقد جديد، إدخال رمز التحقق المرسل للجوال، إدارة وتوثيق العقود، إدخال بيانات الموظف، إدخال تفاصيل العقد، رفع العقد”.

وبدأت وزارة الموارد البشرية، مؤخراً، في نقل عديد من الخدمات إلى منصة قوى، وكان أخر برنامج “أجير” المختص في تنظيم العمل المؤقت وتيسير الوصول إلى القوى العاملة، إذ قام البرنامج بتوحيد الدخول إلى المنصة ببيانات منصة قوى نفسها، وتم اعتماد رقم الهوية والبريد الإلكتروني وكلمة المرور المسجلة في منصة قوى.

وكانت منصة “مدد” المختصة بإيداع رواتب موظفي منشآت القطاع الخاص، اشترطت الدخول على المنصة للاستفادة من خدماتها برقم الجوال المسجل لمالك المنشأة في “أبشر” عند طلب إرسال رمز التحقق.

وكانت منصة قوى بدأت، خلال العام الماضي، في تصحيح المهن للعاملين تحت مسميات عامل، وعامل عادي، دون دفع رسوم تغيير المهنة، إذ سيتمكن أصحاب المنشآت من تصحيح أوضاع مهنة العاملين لديهم إلى عديد من المهن المعتمدة.