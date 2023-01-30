توتال إنرجيز تبدأ بحفر الآبار في المنطقة التاسعة قبالة لبنان بالربع الثالث 2023

(رويترز- أريبيان بزنس) – قال باتريك بويانيه الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز أمس الأحد إن الشركة حريصة على بدء العمل في المنطقة التاسعة قبالة سواحل لبنان “في أسرع وقت ممكن” وإن حفر الآبار سيبدأ في الربع الثالث من العام 2023.

وأدلى بويانيه بالتصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك في بيروت بعد توقيع كونسورتيوم ثلاثي يضم قطر للطاقة وإيني الإيطالية اتفاقاً لاستكشاف النفط والغاز في منطقتين بحريتين قبالة ساحل لبنان.

وبعد محادثات استمرت شهوراً، من المقرر أن تملك قطر للطاقة حصة 30 بالمئة إلى جانب حصة 35 بالمئة لكل من توتال إنرجيز وإيني.

وبعد انسحاب نوفاتيك؛ أكبر شركة غير حكومية منتجة للغاز الطبيعي في روسيا، في 2022، دخلت قطر للطاقة رسمياً في شراكة مع شركة توتال إنيرجيز الفرنسية، وشركة إيني الإيطالية في عملية الاستكشاف والأنشطة البترولية في البلوكين رقم 4 و9 في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة، بنسبة أسهم تبلغ 30 بالمئة مقابل 70 بالمئة موزعة مناصفة بين الشركتين الأوروبيتين.