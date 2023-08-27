توال السعودية تدفع 5 مليارات ريال لشراء 3 شركات أبراج اتصالات أوروبية

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم عن حصول شركتها التابعة (شركة أبراج الاتصالات – توال) على جميع الموافقات اللازمة وإتمام عملية الاستحواذ على 3 شركات أبراج من يونايتد جروب في كل من بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا، وذلك بمقابل نقدي لكامل قيمة الصفقة، حيث تبلغ قيمة المنشأة 1.220 مليار يورو وهو ما يعادل تقريباً 5 مليارات ريال سعودي.

وتم الاتفاق على أن يكون المقابل المادي للصفقة مبنياً على الشروط المذكورة في اتفاقية البيع والشراء والمتعلقة بالديون والنقد ورأس المال العامل.

وبعد إتمام هذا الاستحواذ، ارتفعت محفظة الأبراج التي تمتلكها وتديرها توال إلى أكثر من 21 ألف برج في خمس دول، وهو ما يعد إضافة نوعية للمنظومة الرقمية المتكاملة لشركة اس تي سي.

وسيظهر الأثر المالي في القوائم المالية الموحدة للربع الثالث من عام 2023.

وقامت توال بتمويل كامل الصفقة عن طريق القروض البنكية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبمبلغ إجمالي 1.42 مليار دولار، وقد تم تمويل الصفقة من قبل:

البنك الأهلي السعودي بمبلغ 1.02 مليار دولار (منها 0.3 مليار دولار كقرض تجسيري).

بنك دبي الإسلامي بمبلغ 0.25 مليار دولار.

بنك أبو ظبي الأول بمبلغ 0.15 مليار دولار.

وأشارت إلى وجود أطراف ذوي علاقة بما يخص اتفاقية التمويل، حيث لعضو مجلس الإدارة يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة، باعتباره عضواً في مجلس إدارة اس تي سي والبنك الأهلي السعودي، كما يعتبر صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين في اس تي سي والبنك الأهلي السعودي.

وستوفر هذه الصفقة مجموعة كاملة من خدمات البنية التحتية للاتصالات بدءاً من أبراج الاتصالات، والخلايا الصغيرة على أسطح المباني، وصولاً إلى حلول التغطية داخل المباني، كجزء من اتفاقية الخدمات الرئيسية التي من خلالها سيتم تأجير هذه المواقع لمدة 20 عاماً لشركة “يونايتد غروب” لتقديم خدمات الاتصالات, كما ستنشر “توال” أكثر من 2000 برج اتصالات إضافي لتعزيز مشاركة البنية التحتية مع مزودي خدمات الاتصالات والعمل على الاستمرار في توسع هذه الشراكات.

ويمثل هذا الاستحواذ خطوة نوعية أخرى لمجموعة “اس تي سي” في تنفيذ استراتيجية التوسع والنموالمستمرة بعد دخولها في عدد من القطاعات الواعدة و استثماراتها في تقنية المعلومات و أنترنت الأشياء و الحوسبة السحابية و أمن المعلومات و الخدمات المالية الرقمية و الترفيه الرقمي و كذلك توسعها الجغرافي في دول البحرين والكويت و ماليزيا من خلال شركاتها التابعة.

وسيتيح هذا التوسع لشركة “توال” في القارة الأوروبية للشركة امتلاك أصول نوعية في البنية التحتية الرقمية من خلال امتلاك و تشغيل 4830 موقعاً في 3 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وهي بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا.