تهيئة الطريق نحو مستقبل منخفض السكر

تمر التفضيلات الغذائية للمستهلكين بدورات متعاقبة من القبول والنفور، بحيث تعود أغلبها إلى الساحة بشكل أو بآخر كل بضع سنوات على أبعد تقدير، إلا أن هناك تفضيلاً واحداً حافظ على مساره على مر السنين، وهو الرغبة في تقليل كميات السكر المتناولة.

لقد أصبحت الاعتبارات المرتبطة بالصحة والعافية أكثر تأثيراً على العقلية الاستهلاكية الراغبة بانتهاج نمط حياة أكثر شمولية من أي وقت مضى. وبفضل التدابير النشطة التي تتخذها الحكومات والمنظمات العالمية، أصبح المستهلكون أكثر وعياً بمخاطر الاستهلاك المفرط وبكل ما يدخل أجسامهم. ولا تزال الرغبة في التخلص من الوزن الزائد محركاً رئيسياً للحفاظ على نمط حياة صحي، إلا أنه لم يعد الدافع الوحيد لخفض المستهلكين لكميات السكر التي يتناولونها.

ولكن هذا الاتجاه المتنامي في البحث عن منتجات منخفضة السكر، لم يصاحبه نفس القدر من التغيير في التجربة الاستهلاكية. فهناك رغبة بالحصول على منتجات تحتوي على نسبة أقل من السكر من دون التفريط في نسبة الرضا، وهو ما يشير إلى حاجتنا لإعادة التفكير في متطلبات الطعم تماماً. وللقيام بذلك، طورت “جيفودان” تقنية جديدة تعرف باسم التحديد الشامل لسمات الذوق (Holistic profiling) والتي تعاين تجربة المأكولات والمشروبات بدقة من وجهة نظر المستهلك.

إن تقليل مكونات معينة ليست العنصر الوحيد في أذهان المستهلكين؛ فهناك تغيير في التفضيلات العامة، مما يشير إلى تحول في الدور الذي يلعبه الطعام في حياتنا. فقد كشفت دراسة “مينتيل” حول الاتجاهات العالمية للأغذية والمشروبات للعام 2022 أن المستهلكين أصبحوا أكثر وعياً برفاهيتهم وسوف ينظرون إلى مفاهيم المأكولات والمشروبات بما يتجاوز الصحة البدنية، لتشمل عوامل أخرى كالتوازن والتمتع بالطعام دون تقديم تنازلات.

ويولي المستهلكون الآن اهتماماً خاصاً بقراءة ملصقات المعلومات الغذائية وينظرون في كل من جودة وسلامة المكونات، وتأثيرها على صحتهم. وقد وجدت دراسة المجلس الدولي لمعلومات الأغذية لعام 2021 أن المستهلكين ينظرون إلى ملصق المكونات وحقائق التغذية كمصدر رئيسي للمعلومات بدلاً من الإعلانات والادعاءات.

ولا يريد المستهلكون التخلص من أصناف بأكملها، حيث إنهم يتطلعون لنمط حياة أكثر توازناً، يلبي فيه الطعام حاجة وظيفية واجتماعية وعاطفية. ويمكن اعتبار أن الحاجز الرئيسي أمام تبني أي تغيير جوهري في النظام الغذائي هو الاعتقاد السائد بأن الطعام الصحي أقل متعة. ومما لا شك فيه أن الأطعمة والمشروبات مرتبطة بالراحة والاستمتاع، وهي ميزة لن يريد المستهلك التفريط فيها رغم رغبته في تبني نمط حياة صحي.

وكما يعلم الكثير منا، عندما تلغي شيئاً ما، فإنك تترك فجوة في مكانها. ولأن الاستمتاع بالسكر يمتد لما هو أبعد من حلاوة الطعم والشعور باللذة أرادت “جيفودان” علاج هذه المشكلة دون تقديم أي تنازلات، لتقدم للشركات المصنعة حلولا تتيح تجربة “حلوة وصحية” لمستهلكيها دون تفويت ما يهم حقاً. ومن الضروري التركيز هنا على أن مفهوم الخفض لا يعني الإزالة التامة، لأن الاستمتاع بالطعم الحلو هو في نهاية المطاف جزء جوهري من تطورنا الإنساني.

وكانت “جيفودان” من بين أوائل من أدرك مفهوم “تعديل مستوى الحلاوة”، والذي يدور حول موازنة عناصر الطعم مع الأخذ في الاعتبار الوقت الذي يستغرقه تفعيل الطعم الحلو، والكمية المناسبة لإدامته، والحد من المرارة. وقد مكنتنا قدراتنا التقنية والمعلومات التي جمعناها حول رؤى المستهلكين والحواس، إلى جانب محفظة منتجاتنا الواسعة، من تقديم حلول تلبي احتياجات المستهلكين للحصول على تجربة مبهجة ومنخفضة السكر.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت منطقة الشرق الأوسط ارتفاعاً في المبادرات الحكومية المتعلقة بتقليل استهلاك السكر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وأصبح المستهلكون أكثر وعياً ورغبة في اتباع نمط حياة أكثر صحة. وقد وجد تقرير “الغذاء من أجل الصحة 2020” للمملكة العربية السعودية أن 79 بالمئة من السكان يمنحون الأولوية لأدائهم الإدراكي، و78 بالمئة لتقوية مناعتهم عند التفكر في مستقبل صحتهم.

وقد وسعت “جيفودان” منتجاتها إلى ما هو أبعد من تشكيل النكهة والطعم، لإعادة بناء كامل تجربة التذوق في الأطعمة مخفضة السكر، لخلق تجارب مجزية والشعور بالرضا لكل من الجسم والعقل والكوكب.

بقلم: هالة عساسفة، المدير الإقليمي للمنتجات، قسم المشروبات، منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، جيفودان