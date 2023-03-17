سامر باطر by سامر باطر

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تهديد منزل الرئيس الفرنسي ماكرون مع اشتعال باريس باحتجاجات نظام التقاعد

سامر باطر by سامر باطر

هدد المتظاهرون منزل الرئيس الفرنسي بعد أن اندلعت احتجاجات واسعة في فرنسا بعد أن اختار الرئيس إيمانويل ماكرون المواجهة عبر تمرير الإصلاح المثير للجدل والذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة، من دون تصويت في الجمعية الوطنية، ما أثار استهجانا داخل البرلمان في بداية اجتماع للتصوّيت على المشروع، في ما ينبئ بإعطاء زخم جديد للحركة الاحتجاجية.

تجمّع آلاف المتظاهرين الخميس في ساحة كونكورد الباريسية بعد الإعلان عن تمرير الحكومة الفرنسية مشروع إصلاح نظام التقاعد عبر اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور من دون تصويت في الجمعية الوطنية.

ورفع المتظاهرون أعلام النقابات والأحزاب اليسارية، فيما انتشرت في مواجهتهم أعداد كبيرة من رجال الشرطة الذين قطعوا الجسر المؤدي إلى مقر البرلمان.

وفضّت قوات الأمن التجمع نحو الساعة 19,00 ت غ، وقد تم توقيف 217 شخصا.

وغرب البلاد، وتحديدا في رين ونانت سجّلت مظاهرات تخللتها أعمال عنف وإطلاق مفرقعات باتجاه قوات الأمن وتخريب لأملاك عامة. كما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وحاولت تفريق الحشد، كما شهدت العديد من المدن الفرنسية الأخرى مثل مرسيليا احتجاجات خرجت عفويا ضد الإصلاح.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...