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تهدد الحياة البشرية، أمريكا تسجل برودة قياسية 78 درجة تحت الصفر

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شهدت منطقة “جبل واشنطن” في ولاية نيو هامبشاير الأمريكية انخفاضاً قياسياً في مستوى درجات البرودة بما يهدد الحياة البشرية، لتكرس سمعتها كواحدة من الأسوأ في العالم من حيث برودة الريح والصقيع، وسجلت درجة حرارة الريح الباردة نحو 78 درجة مئوية تحت الصفر صباح السبت حسب التوقيت الأمريكي.

وبلغت سرعة الريح ما يقرب من 205 كيلومترات في الساعة.

وتم تسجيل الرقم القياسي في جبل واشنطن ليلة الجمعة عندما بلغت أقل من 108 درجات فهرنهايت (78 درجة مئوية تحت الصفر).

ولا يتم تتبع سجلات الرياح الباردة تاريخياً مثل سجلات درجات الحرارة، لكن العلامة ستفوق ما يعتقد معظم علماء الأرصاد الجوية أنه الرقم القياسي للولايات المتحدة (105 درجات فهرنهايت تحت الصفر أي 76 درجة مئوية تحت الصفر في ألاسكا). وكان الرقم القياسي السابق لجبل واشنطن 102.7 درجة فهرنهايت تحت الصفر (75 درجة مئوية تحت الصفر) في عام 2004.

ويقع جبل واشنطن في الجبال البيضاء شمال ولاية نيو هامبشاير، وهو أعلى قمة في شمال شرق الولايات المتحدة، حيث يبلغ ارتفاعه 1917 متراً.

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