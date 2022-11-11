تهاوي العملات المشفرة بسبب توقع انهيار منصة إف تي إكس بعد فشل صفقة باينانس

أشارت بلومبرغ إلى تراجع أسعار العملات المشفرة يوم الجمعة حيث استمرت الآثار الجانبية لانهيار منصة FTX ، حتى مع ارتفاع الأصول الخطرة الأخرى بعد بيانات التضخم الأمريكية، وانخفضت عملة بيتكوين بقدر 5.5 ٪ إلى 16،837 دولارًا.

توشك منصة تداول العملات المشفرة إف تي إكس FTX على الانهيار، وافاد مصدر لرويترز أمس الخميس إن FTX تسعى جاهدة لجمع حوالي 9.4 مليار دولار من المستثمرين والمنافسين ، حيث يسعى الرئيس التنفيذي سام بانكمان-فرايد بشكل عاجل لإنقاذ منصة تداول العملة المشفرة التي تكافح عقب اندفاع المتعاملين لسحب أرصدتهم منها. وفاوض سام بانكمان لجمع 1 مليار دولار من جهات عديدة بما فيها منصة التداول المنافسة OKX ومنصة Tether المستقرة وصندوق التحوط سيكويا Sequoia Capital ، وفقًا للمصدر الذي لديه معرفة مباشرة بالأمر.

وقالت السلطات في جزر الباهاما ، حيث يقع مقر FTX.com ، إنها جمدت أصول الشركة التجارية مع ظهور المزيد من الدلائل على أن إمبراطورية سام بانكمان فريدز ، قطب التشفير ، تنهار بحسب بلومبرغ.

انسحاب بينانس

انسحبت أمس شركة “بينانس” لتداول العملات المشفرة بعد أن سبق ووقعت خطاب نوايا غير ملزم للاستحواذ على أغلب عمليات منصة “إف تي إكس” لتغطية أزمة سيولة تمر بها الأخيرة، لكن بينانس تراجعت بحسب ما قاله تشانغبينج تشاو الرئيس التنفيذي لبينانسعلى تويتر.

يذكر أن المستثمر في سوق العملات المشفرة “سام بانكمان فرايد” قد نحو 94 بالمئة من ثروته في يوم واحد، بفعل أزمة السيولة التي تعرضت لها منصة “إف تي إكس” للأصول الرقمية.

وبحسب مؤشر “بلومبرج” للمليارديرات، انخفض صافي ثروة الرئيس التنفيذي لمنصة العملات المشفرة من 15.6 مليار دولار يوم الإثنين الماضي إلى 991.5 مليون دولار بحسب أمس الثلاثاء.