تنويه للمسافرين حول فيروس ماربورغ

أصدرت طيران الإمارات تحذيرا حول فيروس ماربورغ واشارت في التحذير أنه نظرًا لتفشي فيروس ماربورغ المؤكد في جمهورية تنزانيا وغينيا ، يجب على المسافرين الذين يصلون إلى عمان والذين سافروا من البلدان المتضررة عزل أنفسهم وطلب المساعدة الفورية إذا شعروا بتوعك خلال 21 يومًا من السفر. كما تنصح السلطات العمانية المسافرين بتأجيل الرحلات إلى البلدان المتضررة من فيروس ماربورغ واتخاذ الاحتياطات إذا كان السفر عاجلاً.

سلطنة عمان

تراقب وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض ومركز إدارة الحالات الطارئة فاشية مرض حمى ماربورغ النزفية في كل من جمهوريتي تنزانيا الاتحادية وغينيا الإستوائية٠ المرض يعد شديد العدوى وتصل فيه نسبة الوفيات من ٦٠ إلى ٨٠ بالمئة . وتود الوزارة في هذا الصدد التنبيه إلى أن هناك جهود مبذولة لاحتواء الفاشية في نطاقها الجغرافي الحالي ولكن في الوقت الراهن وحتى يتبين مسار هذه الفاشية ونتائج الإجراءات الحالية ننصح الجمهور الكريم بتأجيل السفر إلى الدول الموبوءة بمرض فيروس ماربورغ إلا للضرورة القصوى . وفي حال الحاجة الملحة للسفر إلى الدول الموبؤة على المسافرين اتخاذ الاحتياطات الضرورية الآتية لتجنب التعرض لعدوى المرض:

1. تجنب الاتصال المباشر بالمرضى الذين تظهر عليهم أعراض مثل الحمى وآلام العضلات والطفح الجلدي، وتجنب زيارة المناطق الموبوءة بمرض فيروس ماربورغ

٠ 2. تجنب ملامسة الدم وسوائل الجسم الأخرى بشكل عام للأشخاص الآخرين.

3. تجنب ملامسة خفافيش الفاكهة وكذلك تجنب زيارة الكهوف والمناجم التي تعيش فيها.

4. تجنب الاتصال مع الحيوانات (مثل الشمبانزي والغوريلا).

5. يجب على المسافرين (القادمين) عزل أنفسهم عن الآخرين والتوجه إلى أقرب مؤسسة للرعاية الطبية (أقسام الطوارئ في المستشفيات) إذا أصيبوا بالحمى والقشعريرة وآلام العضلات والطفح الجلدي والتهاب الحلق والإسهال والضعف والقيء وألم في المعدة أو نزيف غير مبرر من أي مكان أو ظهور كدمات في الجسم أثناء السفر أو بعده (حتى 21 يومًا) ، والإفصاح للكوادر الطبية عن سفرهم لمنطقة بها مرض فيروس ماربورغ أو مخالطة مصابين بالمرض أو أعراضه. هذا وتتابع وزارة الصحة مستجدات الوضع الوبائي وتتواصل مع الجهات الأخرى المعنية بطوارئ الصحة العامة وتحدث الإجراءات حسب بيانات المتابعة وتهيب بالمواطنين والمقيمين أخذ المعلومات من المصادر الرسمية للوزارة وعدم الالتفاف للشائعات.

الإمارات

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات قد أصدرت بياناً حول الفيروس المسبب لحمى “ماربورغ” النزفية، وجهت خلاله الجمهور إلى ضرورة الانتباه لمخاطر هذا الفيروس، بعدما أوصت دول عربية مواطنيها بتأجيل السفر في الوقت الحالي إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية بسبب انتشار الفيروس، وذلك في الوقت الذي يتم فيه اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية وفقاً للمعايير الصحية العالمية لاحتوائه في نطاقه الجغرافي الحالي، مشيرة إلى أنه جاري مراقبة الوضع الراهن في هذه الدول لمعرفة تطورات المرض ومدى خطورته على الصعيد العالمي.