الشراكات الاستراتيجية محور تنمية وتنوع الاقتصاد الإماراتي

في الأول من يوليو/تموز 2022 وقّعت كل من الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة ما يشير إلى بداية حقبة جديدة بين البلدين لرفع حجم التجارة والاستثمار والتعاون بينهما.

وتعد الاتفاقية الإماراتية – الإندونيسية، وهي ثالث اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة توقعها الإمارات، حدثاً مهماً للغاية، إذ من المقرر أن ترفع حجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين من 3 مليارات دولار إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول العام 2027. وتلعب هذه الاتفاقيات دوراً محورياً في استراتيجية تجارة الإمارات العالمية، إذ تعزز وصولها إلى الأسواق الرئيسية، وتجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتخلق فرصاً جديدة في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى الاستثمار في مجال الطيران.

واستراتيجياً، ستمثل الاتفاقية عنصراً رئيساً من عناصر نمو وازدهار دولة الإمارات، ومن وجهة نظري، فإن تنويع وتوسيع شركائنا العالميين سيلعب دوراً مهماً في نجاح اقتصاد الإمارات، وظهورها كقوة عالمية مؤثرة في التجارة والاستثمار.

بعد توقيع الاتفاقية، ونتيجة للتعاون الوثيق بين البلدين، كنت محظوظاً للغاية بحضور منتدى الأعمال العالمي B20 الذي انعقد في إندونيسيا في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي. وشكّل المنتدى، الذي عُقد بالتزامن مع انعقاد قمة مجموعة العشرين في بالي، منصة مثالية لبحث السبل التي ستتخذها دولنا لترسيخ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، تناولت المحادثات عدداً من الموضوعات التجارية المهمة.

ويشكل هذا الاهتمام رفيع المستوى بالاستثمار والتعاون، دافعاً رئيسياً إضافياً من شأنه أن يدعم توجه دولة الإمارات نحو تنويع اقتصادها، من خلال تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

ولأكون أكثر دقة، فإن هذا التوجه يتطلب تخفيض اعتمادنا على الصناعات التي تتطلب استثمارات هائلة في مواد البنية التحتية، والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة، والقيمة العالية، والتي تقودها صناعات التكنولوجيا والابتكار. وسوف نحتاج إلى الاستثمار في البحث والتطوير في هذه القطاعات، دون أن نهمل التركيز على إنشاء الملكية الفكرية، وريادة نماذج الأعمال الجديدة.

يتمثل دوري في شركة مبادلة في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، من خلال حث الشركاء التجاريين الدوليين والشركات العالمية لجلب أحدث العلوم والابتكارات إلى دولة الإمارات. فعلى سبيل المثال، ساعدت الطبيعة الجغرافية لإندونيسيا، والتي تتشكل من آلاف الجزر، على تطوير صناعة الطيران لديها، لتصبح ثاني أسرع الصناعات نمواً في العالم. إنه سوق ضخم يضم أكثر من 270 مليون شخص، ومع تزايد الطبقة المتوسطة، يرتفع الطلب على السفر الجوي. وفي هذا السياق، يمكن لشركة “سند”، ذراع مبادلة للخدمات الصناعية، بخبرتها التي تمتد لأكثر من 30 عاماً في مجال هندسة الطيران، الاستفادة من ميزة الملكية الفكرية، والشراكات مع كبرى الشركات الرائدة المصنعة للمحركات، لإنشاء مركز أعمال متميز داخل الدولة لصيانة وخدمة المحركات من مختلف أنحاء العالم.

ومثال آخر، قامت شركة جنرال إلكتريك للطيران، بإرسال محركات أحد عملاء الخطوط الجوية الآسيويين لديها، للصيانة في أبوظبي، فيمكن شحن المحركات بكفاءة إلى جاكرتا. وسوف يؤدي استخدام خبراتنا وشراكاتنا التجارية الكبيرة، بالإضافة إلى الاستفادة من موقع إندونيسيا الحيوي وانخفاض تكاليف العمالة، إلى خلق فرص عمل في إندونيسيا، وسيخفض أيضاً من تكاليف سلاسل الإمداد لشركة جنرال إلكتريك. بالإضافة إلى ذلك، سوف نوسع من رقعة حضورنا عالمياً – إنها معادلة مربحة لجميع الأطراف.

ما ذكرته مجرد أمثلة بسيط على الفوائد العظيمة المحتملة لقطاع واحد فقط، لقد ناقشت حكومتا البلدين فرص الاستفادة من قطاعات عدة، منها: الطاقة والطيران والخدمات المالية والذكاء الاصطناعي والزراعة والدفاع، وغيرها، ما يدل على الفرص المتعددة التي تتيحها الشراكة بين البلدين.

وهنا في بلادي، يمكنني أن أرى، من خلال الدور الذي أؤديه في جذب الاستثمار الأجنبي إلى الإمارات، التأثير الاقتصادي والفوائد الاجتماعية للمشاريع التي أعمل عليها. وخلال حضوري منتدى الأعمال العالمي B20، كانت الصورة الأكبر واضحة، إذ تمهد اتفاقيات مثل الشراكة الاقتصادية الشاملة الطريق لتعزيز القدرة التنافسية لكل من الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا.

وبالعودة إلى الصعوبات الاقتصادية العالمية التي شهدناها على مدار عامي 2020 – 2022، فإن هذا المستوى من التعاون هو الذي سيوجد السبل التي يمكن للاقتصادات من خلالها تعظيم مرونتها لبلوغ إمكاناتها الكاملة.

يكمن الحل لتعزيز شراكاتنا ومستقبلنا الاقتصادي، في القدرة على استغلال المنافع المتبادلة للدول في جميع أنحاء العالم، والشيء الذي كان واضحاً للغاية خلال محادثات بالي، هو التركيز على الابتكار والبحث عن الفرص المستقبلية. لقد تم خلال منتدى الأعمال العالمي B20، التوقيع على 16 اتفاقية تعاون بين الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا.

إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا، هي مجرد مثال واحد على الشراكة المبنية على التفاهم والاحترام المتبادل بين دولتين لهما تاريخ طويل من التعاون والعلاقات الثنائية المتميزة. وبمنظور عالمي أوسع، فإن لدولة الإمارات علاقات تجارية مع العديد من الاقتصادات الرائدة في جميع أنحاء العالم، وخلال العقود المقبلة سنواصل تركيزنا على الابتكار لتحقيق قوة اقتصادية أكبر.

لذلك، أنا أؤمن بأن هذا النموذج يقدم الإجابة عن سؤالنا: لماذا يجب أن نكون متحمسين ومتفائلين بشأن ما يخبئه المستقبل لتنمية اقتصادية مستدامة لدولة الإمارات.

بقلم محمد طرموم مدير مساعد أول، الاستثمار في الإمارات، شركة مبادلة للاستثمار، ومشارك في الدفعة الثالثة من برنامج خبراء الإمارات