“22 جهة” تستعرض تنمية المملكة بـ”نيويورك

تشارك المملكة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2023 المعني بالتنمية المستدامة الذي تعقده الأمم المتحدة خلال الفترة من 10 إلى 19 يوليو الجاري في مدينة نيويورك.

ويرأس وفد المملكة وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، بمشاركة 22 جهة من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، من بينها وزارة الاقتصاد والتخطيط وهي: وزارة الطاقة، وزارة الخارجية، ووزارة التعليم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وستقدم المملكة خلال المشاركة استعراضها الوطني الطوعي الثاني حول جهودها وتقدمها المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والذي شارك في إعداده أكثر من 100 جهة محلية وعالمية.

كما تقيم المملكة أربع فعاليات جانبية ومعرضاً على هامش المنتدى، وهي الاقتصاد الدائري للكربون، والاستفادة من التقنية من أجل التقدم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ووضع جودة الحياة في مقدمة جهود المملكة نحو تحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة، والإستراتيجية الوطنية للمياه في المملكة، ومعرض مدينة “ذا لاين”.

ويأتي المنتدى تحت شعار “تسريع التعافي من مرض فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات”، ويركز على تقييم الجهود في تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الـ 17، وتستعرض خلاله الدول منجزاتها بتقديم التقارير الوطنية الطوعية والتي تبيّن مدى الإنجاز نحو تحقيق الأهداف، كما يهدف لعقد الشراكات لتحقيق الأهداف: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.