تنمية الإنسان السعودية تبيع أمانات القابضة حصة 60% بـ 220,3 مليون ريال

أعلنت شركة أمانات القابضة عن استحواذها على حصة 60% في شركة تنمية الإنسان، مزود تقديم الخدمات الخاصة للرعاية والتعليم لأصحاب الهمم في السعودية من خلال مجموعة من الخدمات التعليمية والطبية والتأهيلية؛ وذلك مقابل قيمة إجمالية تبلغ 220,3 مليون ريال سعودي (215,4 مليون درهم) مع زيادة خاضعة لنمو الأرباح المستقبلية قد تصل إلى 47.1 مليون ريال سعودي. يتوزع نطاق تواجد شركة تنمية الإنسان على 6 مناطق مع توفير خدمات لـ 3000 مستفيد من خلال 9 مدارس و22 مركزاً للرعاية النهارية وعيادات طبية تأهيلية متخصصة.

تتماشى هذه الصفقة مع استراتيجية أمانات الاستثمارية، وتدعم كلاً من قطاعي الرعاية الصحية والتعليم من خلال التوسع، لتلبية احتياجات أصحاب الهمم.

من خلال هذه الصفقة، سيعمل فريق أمانات مع فريق قيادي رائد تحت إدارة مؤسس شركة تنمية الإنسان الدكتور عمر المديفر، والذي هو أيضاً استشاري أول في الطب النفسي ومتخصص في الطب النفسي للأطفال والمراهقين والعلاج الأسري.

وقال رئيس مجلس إدارة أمانات، حمد الشامسي: “إن الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة تنمية الإنسان، يدعم أهداف أمانات الاستراتيجية القائمة على الاستثمار في أصول رائدة لها القدرة على بناء منصات قابلة للتطوير. سيكون لشركة تنمية الإنسان دور أساسي في دعم وتعزيز مكانة أمانات كشركة رائدة في توفير الخدمات الخاصة للرعاية والتعليم لأصحاب الهمم في المنطقة من خلال سجلها الحافل وشبكة خدماتها المتنامية ذات الجودة العالية. وقد سلّطت أمانات الضوء على الحاجة إلى مثل هذا النوع من الخدمات، وعلى قدرتها في التوسع لتلبية الطلب المتزايد للخدمات الخاصة للرعاية والتعليم في المنطقة. نحن نتطلع إلى تعزيز مكانة شركة تنمية الإنسان وجني ثمار أوجه التعاون المشترك عبر كل من قطاعي الرعاية الصحية والتعليم”.

وأضاف الرئيس التنفيذي لأمانات، الدكتور محمد حماده: «إن انضمام شركة تنمية الإنسان إلى محفظة أمانات الاستثمارية سيمكننا من توسيع قطاع الخدمات الخاصة للرعاية والتعليم لأصحاب الهمم على المستوى الإقليمي؛ حيث إننا سنلعب دور الريادة في تنمية هذا القطاع المتخصص من خلال توفير الخدمات المطلوبة بجودة عالية والتي تنعكس بشكل إيجابي على المجتمعات التي نعمل فيها. نحن نستحوذ على حصة الأغلبية في شركة تنمية الإنسان والتي نستشرف فيها نمواً واعداً وسوقاً كبيراً نتطلع إلى تلبية احتياجاته”.

واختتم حماده: «من خلال شراكتنا مع الدكتور عمر المديفر نحن نؤمن أن شركة تنمية الإنسان في وضع جيد ولديها القدرة على توسيع شبكة خدماتها في المملكة العربية السعودية، انتقالاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي. ونحن نتطلع إلى توفير خدمات ذات جودة عالية وأنظمة داعمة لأصحاب الهمم، بغية الوصول إلى أفضل إمكاناتهم وتحضريهم للاندماج في المجتمعات من خلال تدعيم وتقوية مساهمتهم”.

التوسع في أسواق السعودية والدول الخليجية

ومن جانبه، قال الدكتور عمر المديفر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية الإنسان: «يسعدني أن أتشارك مع أمانات في المرحلة القادمة من رحلة نمو شركة تنمية الإنسان؛ حيث إن مهمتنا ترتكز بشكل أساسي على تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إضافة إلى تولي دور الريادة في تسهيل الرعاية المتخصصة لأصحاب الهمم مع تلبية متطلباتهم من ناحية الرعاية والتعليم. ومن الجدير بالذكر أن دعم أمانات لنا كشريك مساهم، سيزيد من حماسنا للتوسع بشكل أكبر والعمل على زيادة نطاق تواجدنا الجغرافي في المملكة العربية السعودية وكافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، والذي من شأنه إضفاء الطابع المؤسسي على شركة تنمية الإنسان لتنتقل إلى المستوى التالي من النجاح خلال السنوات المقبلة”.

وقد بدأت شركة تنمية الإنسان العمل كمؤسسة فردية في عام 2007، وتحولت تدريجياً من خلال التوسع الاستراتيجي ببنية تحتية فنية علمية مقننة إلى كونها الشركة الرائدة للخدمات الخاصة للرعاية والتعليم لأصحاب الهمم من خلال مجموعة من الخدمات التعليمية والطبية والتأهيلية في المملكة العربية السعودية، والتي لبّت بدورها احتياجات أكثر من 20 ألف مستفيد عبر السنين، وتدريجياً قامت شركة تنمية الإنسان بتطوير وتوسيع مجموعة مرافقها التي تلبي احتياجات الرعاية والتعليم الخاصة لتشمل اليوم 9 مدارس و22 مركزاً للرعاية النهارية وعيادات طبية تأهيلية متخصصة موزعين على 6 مناطق في المملكة العربية السعودية متضمّنة الرياض والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة وعسير وجازان والقصيم.