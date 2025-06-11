تنفيذ رايز أطول ناطحة سحاب في العالم قيد التقييم

أفاد تقرير صحفي بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي شرع في تقييم عروض شركات عالمية للفوز بعقد تقديم خدمات الاستشارات الإدارية لمشروع منطقة الأعمال المركزية الجديدة بمدينة الرياض، وتشمل برج “رايز” الأطول في العالم بارتفاع مقترح يصل إلى كيلومترين ، وبحسب مجلة “ميد” تغطي مهام إدارة المشروع كلا من البرج والمنطقة التجارية المحيطة به، حيث صدرت طلبات تقديم العروض عن شركة “تطوير العقارات لمنطقة البرج” التابعة للصندوق . وتضم الشركات المدعوة لتقديم عروضها: “إيكوم”، و”جاكوبس”، و”بارسونز”، و”تيرن” من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى شركة “ميس” البريطانية، وسوف تتولى شركة “فوستر وشركاؤه” البريطانية مهمة إعداد التصاميم. يأتي ذلك بعد فوز فوستر وشركاؤه بمسابقة دولية أطلقت في أواخر عام 2022. وتهدف منطقة الأعمال المركزية الجديدة والبرج إلى خلق بيئة تجارية واستثمارية فريدة، ترسخ مكانة الرياض ضمن كبرى عواصم العالم ، وتعزز من مكانتها كمركز عالمي لجذب الشركات والمستثمرين، تأكيدًا لاستراتيجية المملكة في دعم الاقتصاد المستدام ورؤيتها الطموحة 2030لمكانتها المرموقة على خارطة التقدم العالمي.

مشروع تطوير برج رايز، تُقدّر تكلفته بـ 5 مليارات دولار أمريكي (18.75 مليار ريال سعودي). سيُشكّل البرج محور منطقة الأعمال المركزية (CBD) في شمال الرياض. ويُتوقع أن يصبح القطب الشمالي المركز الاقتصادي الرئيسي التالي للرياض، بمساحة 306 كيلومترات مربعة، ويُتوخى أن يكون مدينة متكاملة تجمع بين المناطق السكنية والتجارية والصناعية. في قلبها، يقع برج رايز، وهو مشروع تطويري بارز من المقرر أن يصبح وجهة عالمية للسياحة والأعمال على حد سواء.

يتميز البرج بموقع استراتيجي بالقرب من معرض إكسبو 2030 ومربعة الجديدة، وسيضم فنادق فاخرة وأماكن ترفيه ومطاعم راقية وغيرها. ستضم المدينة الأوسع بنية تحتية متطورة، بما في ذلك نظام مترو فائق السرعة، ومركبات ذاتية القيادة، والتزامًا بالاعتماد على الطاقة المتجددة. بارتفاعه القياسي وتصميمه المستقبلي، يهدف برج رايز إلى إعادة تعريف أفق المدينة ووضع معايير جديدة في التخطيط الحضري المستدام والعمارة العمودية.