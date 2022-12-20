تنفيذا لحكم ضد فهد الرجعان: الكويت تسترد مئة مليون دولار من البحرين

استردت النيابة العامة الكويتية أصولا وأموالا من البحرين قيمتها 100 مليون دولار تنفيذا لحكم قضائي صادر ضد الكويتي فهد مزيد الرجعان، المدير الأسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأحد أبرز المتهمين بقضايا فساد في الكويت، وزوجته منى محمد الوزان، والمحكوم عليهما في قضية فساد كبرى.

وقالت النيابة العامة في تغريدة على تويتر إن هذه الخطوة تمت تنفيذا للحكم الصادر ضد المحكوم عليهما.

وأشار بيان النيابة إلى أن استرداد الأموال تم في إطار التعاون القضائي بين النيابة العامة ونظيرتها في مملكة البحرين الشقيقة.

في إطار التعاون القضائي بين النيابة العامة ونظيرتها في مملكة البحرين الشقيقة؛ استردت النيابة العامة أصولاً وأموالاً من مملكة البحرين بلغت قيمتها مائة مليون دولار أمريكي؛ تنفيذاً للحكم الصادر ضد المحكوم عليهما/ فهد مزيد الرجعان ومنى محمد الوزان. — النيابة العامة بدولة الكويت (@PPGOVKW) December 19, 2022

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القصة الكاملة

اتهم الرجعان بالعديد من القضايا التي تعود لفترة توليه قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تستثمر أموال أصحاب معاشات التقاعد في الكويت وخارجها، ومن هذه التهم:

شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس، خيانة الأمانة، إساءة الإدارة، غسل الأموال.

في عام 2016 أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكما بسجن الرجعان 10سنوات غيابيا لوجوده خارج الكويت حيث تم تعميم الحكم على الشرطة الدولية ( الإنتربول )

حكما بسجن الرجعان 10سنوات غيابيا لوجوده خارج الكويت حيث تم تعميم الحكم على الشرطة الدولية ( ) في 2017 ألقت شرطة لندن القبض عليه بناء على طلب كويتي، لكن عملية تسليمه للكويت لم تتم.

وفي 2019 أعلنت الكويت أن المحكمة العليا في لندن أصدرت حكما بفرض حجز بمبلغ 847 مليون دولار على أصول الرجعان وإلزامه بالكشف عن كافة أصوله في جميع أنحاء العالم.

أن المحكمة العليا في أصدرت حكما بفرض حجز بمبلغ 847 مليون دولار على أصول الرجعان وإلزامه بالكشف عن كافة أصوله في جميع أنحاء العالم. وفي مارس آذار الماضي، قضت محكمة الجنايات بحبس الرجعان 15 سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 100 ألف دينار (330,000 ألف دولار)، في قضية الإضرار بأموال مؤسسة التأمينات والدخول في مشاريع مع شركة استثمارات خارجية والتسبب بخسارة ما يزيد على 300 مليون دولار.

من هو فهد الرجعان؟

تولى الرجعان قيادة مؤسسة التأمينات الاجتماعية لمدة 30 عاما، انتهت مطلع العام 2015.

تشير صحيفة ذا تايمز البريطانية إلى أن الرجعان اشترى ألماسا ومنازل في مدينة لوس أنجلوس الأميركية ، وشقة في منتجع سانت موريتز السويسري للتزلج.

اشترى ألماسا ومنازل في مدينة ، وشقة في منتجع للتزلج. كما اشترى ثلاثة منازل لابنتيه في ويست سنشاري درايف وبيفرلي هيلز الأميركية ، بالإضافة إلى شقة في سانت موريتز السويسرية بخمسة ملايين جنيه استرليني.

، بالإضافة إلى شقة في السويسرية بخمسة ملايين جنيه استرليني. تضيف “ ذا تايمز ” أن الرجعان كان يدير عشرات الملايين من الدولارات من خلال حسابات مصرفية وشركات في سويسرا ولبنان وسنغافورة وجزر البهاما والجزر العذراء البريطانية .

” أن الرجعان كان يدير عشرات الملايين من الدولارات من خلال حسابات مصرفية وشركات في سويسرا ولبنان وسنغافورة وجزر البهاما والجزر العذراء البريطانية . اشترى أحجارا كريمة بـ 2.5 مليون دولار، كما تُظهر فواتير الشراء.

استثمر الرجعان أموال الحكومة ومخصصات التقاعد من أصول قُدرت قيمتها بـ 70 مليار دولار أمريكي.

فرَ الرجعان الى بريطانيا عام 2015، وسعت الحكومة الكويتية لتسلمه عام 2017.

تشير وثائق الدعوى ضد الرجعان الى انه استولى على مئات الملايين من الدولارات منذ تسلمه منصبه عام 1984.

توفي في سبتمبر الماضي عن عمر بلغ 73 عاما في لندن التي كان يقيم فيها منذ سنوات.

ويقول محامو الرجعان إن ما أنفقه يتراوح ما بين 210 و214 مليون دولار خلال 30 عاما.