سانشيز: ملف إسبانيا والبرتغال والمغرب لتنظيم كأس العالم 2030 مشروع قوي وطموح

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسبانية، بيدرو سانشيز، إن الترشح المشترك للبرتغال وإسبانيا والمغرب لتنظيم كأس العالم 2030 يشكل “مشروعاً قوياً وطموحاً”.

وكتب سانشيز في منشور على منصة “إكس”، عقب اجتماع عقده مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو، “إسبانيا تعمل بمعية البرتغال والمغرب من أجل تقديم ترشح متين لكأس العالم 2030”.

España está trabajando con Portugal y Marruecos en una candidatura sólida para el Mundial 2030, con un proyecto ambicioso.



Así se lo he transmitido al presidente de @FIFAcom.



Y lo hacemos con una idea clara: el fútbol es un deporte de alcance global que puede transmitir valores… pic.twitter.com/WFfmelnZQq — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 19, 2023

وأشار سانشيز إلى أن هذا الترشح المشترك يشكل “مشروعاً طموحاً يحمل قيماً إيجابية”، مضيفاً”نحن نعمل بفكرة واضحة: كرة القدم هي رياضة ذات أهمية عالمية يمكنها نقل القيم الاجتماعية الإيجابية”.

وكانت اللجنة الثلاثية للملف المشترك للترشح لاستضافة كأس العالم 2030، والذي يضم المغرب وإسبانيا والبرتغال، عقدت اجتماعاً لأول مرة في لاس روزاس بإسبانيا، الأحد الماضي.

وحضر الاجتماع التنسيقي كل من بيدرو روشا رئيس مجلس إدارة الاتحاد الاسباني لكرة القدم، فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم وفيرناندو غوميز رئيس الاتحاد البرتغالي.

ونشر الاتحاد المغربي بياناً جاء فيه: “أعرب السيد بيدرو روشا رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن سعادته لانضمام المغرب لهذا الملف والذي يشكل دعامة كبيرة في نجاحه خلال الجمعية العمومية للفيفا شهر ديسمبر 2024”.

وتابع: “أبرز (روشا) الدور الكبير في نجاح مشروع كأس العالم 2030 بانضمام المغرب إلى فرق العمل وهو ما سيعطي قوة كبيرة لتحقيق الهدف”.