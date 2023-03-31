تندر تقاضي ماز، تطبيق للزواج بين المسلمين للمرة الثالثة

رفعت شركة تندر (Tinder) دعوى قضائية ضد ماز (Muzz) تطبيق المواعدة الإسلامية للمرة الثالثة، بعد رفض المنصة ماز عروض الاستحواذ من تندر. وقال مؤسس الموقع أن شركة ماتش وتندر وهينج قد رفعت دعوى قضائية ضد بعد ثلاث محاولات لشراء المنصة بقيمة 35 مليون دولار.

ويقول شاهزاد يونس ، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة الزواج الإسلامي إن ذلك يحصل بسبب رفض متكرر من مالكي ماز لعروض الاستحواذ عليها.

يشرح يونس في فيديو مدته دقيقتان عبر تيك توك أن ماتش جروب هي مجموعة عملاقة بقيمة سوقية من مليارات الدولارات لديها أكثر من 50 من أكبر تطبيقات المواعدة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك Tinder و Hinge و PlentyOfFish و OkCupid. تستحوذ المجموعة حوالي 50 في المائة من حصة السوق العالمية. وقامت ماتش بمقاضاة ماز بزعم استخدامه لكلمة match، وهي مسجلة باسمها بمنصة المواعدة، وكذلك بسبب حركة السحب بالإصبع لاختيار أو استبعاد صورة شخص.

يذكر أن مؤسس التطبيق “شاهزاد يونس” هو باكستاني الأصل مقيم في لندن، قرر إطلاق “Muzmatch“ (أصبح لاحقا ماز) كأول تطبيق على نظاميّ تشغيل أندرويد وiOS في أبريل 2015.

تطبيق موز (موز ماتش سابقا) يهدف للتعارف بهدف الزواج بين المسلمين، تميز بأنه يُحكم الرقابة على الحسابات المزيفة للمشتركين، ومؤسسه “شاهزاد يونس” باكستاني الأصل يقيم في لندن، وأطلق تطبيق موز على نظاميّ تشغيل أندرويد وiOS في عام 2015 للاستفادة من الجالية الإسلامية في المملكة المتحدة. ونجح من خلال تقديم مزايا ملائمة للمسلمين والمسلمات في بريطانيا مثل خيار عدم الكشف عن هوية المستخدمات إلا بناءً على طلبهن، وإمكانية دخول مِحرم للمستخدمة أثناء المحادثة.