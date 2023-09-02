وزارة الحج والعمرة توجه تنبيها لزائري المسجد النبوي

أعلنت المملكة العربية السعودية تطبيق قواعد جديدة على الزوار القادمين إلى المسجد النبوي في المدينة المنورة.

وأصدرت وزارة الحج والعمرة إرشادات تنص على عدم جواز دخول الأمتعة إلى مناطق الصلاة داخل المسجد النبوي، وأوضحت: “لا يُسمح بدخول الأمتعة الكبيرة أما الأمتعة الصغيرة فغير مسموح بها في مناطق الصلاة”.

شكرًا لوعيكم والتزامكم بتعليمات الأمتعة، عند زيارة المسجد النبوي.#في_القلب_يا_مكة pic.twitter.com/U8NQ6p2L0v — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) August 27, 2023

وعلى الرغم من منع الأمتعة داخل المسجد النبوي، إلا أنه تم توفير خزائن الأمانات للزوار الذين يزورون الموقع.

وقالت وزارة الحج والعمرة في بيان عبر حساباتها وسائل التواصل الاجتماعي: “لضمان زيارة آمنة ومنظمة إلى المسجد النبوي، نطلب بلطف الالتزام باللوائح المتعلقة بتخزين أمتعتكم”.

وواصلت: “بالنسبة للأمتعة الصغيرة والحقائب الكبيرة، فإن جلبها إلى المناطق المخصصة للصلاة ممنوع بشكل صارم، يُرجى استخدام خزائن الأمانات خارج المساجد لتخزين هذه الأمتعة بأمان”.

وختم البيان: “الأمتعة الكبيرة لا يجب جلبها إلى المسجد النبوي أو وضعها في الساحات الخارجية القريبة، نظرًا للمساحة المحدودة المتاحة في الخزائن، نأمل التعاون في الالتزام بهذه اللوائح وضمان زيارة سلمية إلى المسجد النبوي”.

"عليك الصلاة عليك السلام *

وأنت النجاة لكل الورى"#في_القلب_يا_مكة pic.twitter.com/EmkID9r7TB — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) September 1, 2023