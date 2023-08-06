تمويل بيومين من بنوك سعودية

أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية عن إطلاق مبادرة “تمويلك بيومين” بالشراكة مع عدد من الجهات التمويلية، منها: بنك البلاد، والبنك العربي الوطني، والبنك الأول.

ويأتي إطلاق هذه المبادرة بالتزامن مع فعاليات “أسبوع المنشآت” الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وذلك في مقر مركز دعم المنشآت في العاصمة الرياض خلال الفترة 7-8 من شهر أغسطس الجاري، والتي سيتواصل فيها ممثلي البنك في المركز للإجابة على كافة أسالة واستفسارات رواد ورائدات الأعمال.

المستندات المطلوبة للحصول على الموافقة الائتمانية في يومين! تفضل بزيارتنا بمركز دعم المنشآت بواجهة الرياض ضمن فعاليات أسبوع التمويل. #أسبوع_التمويل#بنك_المنشآت_الصغيرة_والمتوسطةhttps://t.co/WvMKaSa4Le pic.twitter.com/f9H9fef2Fi — بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة (@SMEBank_SA) August 6, 2023



وتستهدف المبادرة التي أطلقها بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تسريع إجراءات الموافقة على طلبات التمويل، والحصول على الموافقة الائتمانية، وتعريف المنشآت وزوّار المراكز بمنتجات البنك التمويلية المتنوعة، وبرامج التمويل المشترك.

وتأتي المبادرة في إطار جهود البنك لزيادة الدعم المالي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز مساهمات المؤسسات المالية لتقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتطوير القدرات المالية والتشغيلية لهذا القطاع وتمكينه ليسهم في التنمية، وتحقيق اقتصادٍ وطني مزدهر وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.