تمويل بقيمة 10 مليارات ريال من 9 بنوك للسعودية للكهرباء

وقعت الشركة السعودية للكهرباء اليوم اتفاقية تمويل محلي مشترك بقيمة 10 مليارات ريال سعودي (ما يعادل 2.6 مليار دولار)، مع تسعة بنوك محلية.

وأوضحت “السعودية للكهرباء” أن التمويل الموقع يمتد لسبع سنوات بدون ضمانات من الشركة، مضيفاً أن البنوك المشاركة هي البنك السعودي الفرنسي، وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، والبنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي البريطاني، وبنك الرياض، وبنك البلاد، وبنك الجزيرة، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك قطر الوطني.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد القنون أن الشركة تعمل على تحسين الكفاءة والموثوقية، وتحقيق قفزة نوعية في تحسين وأتمتة الخدمة الكهربائية المقدمة لقاعدة مشتركين متنامية تقارب 11 مليون مشترك.

وأوضح القنون أن هذا التمويل يأتي كجزء من خطة الشركة لتمويل أغراضها العامة ومشاريعها الرأسمالية، مشيراً إلى أن تركيز استثمارات الشركة ينصب على تعزيز موثوقية وكفاءة الخدمة الكهربائية، كما يشمل ذلك تعزيز موثوقية شبكة نقل الطاقة لرفع كفاءة التوليد، وتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الاخرى وتعزيز شبكة التوزيع وأتممتها، وكما أنه سيمدد من متوسط مدى الاستحقاق لمزيج التمويل بالشركة، ويتوقع أن ينعكس إيجابيا على خفض المتوسط المرجح لتكلفة التمويل لدينا.

وختاماً أعرب القنون عن سعادته بالثقة الكبيرة من البنوك المحلية المشاركة في التمويل مع الشركة والإقفال الناجح لهذا التمويل الذي يعزز الشراكة المستمرة بين البنوك المحلية والشركة السعودية للكهرباء، والتي تمتلك قاعدة أصول كبيرة في جميع أرجاء المملكة وتؤدي دور حيوي وضروري في دعم وتطوير اقتصادها بكافة قطاعاته.

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