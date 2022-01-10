تمويل بـ5 ملايين دولار لمنصة التداول الاجتماعي السعودية

نالت منصة داول السعودية وهي أول شبكة تداول اجتماعي في المملكة تمويلا من 5 ملايين دولار

تمكنت منصة التقنية المالية السعودية، داول، من جمع تمويل بـ 19 مليون ريال سعودي (5 ملايين دولار أمريكي) في جولتها الاستثمارية الأولى لتكون واحدة من أكبر الجولات الاستثمارية من هذا النوع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جاء التمويل بقيادة صندوق رائد فنتشرز، ومشاركة صندوق إيمباكت impact46، صندوق سُكنى فنتشرز، صندوق سدرة فنتشرز، بالإضافة إلى صندوق دراية فنتشرز.

تعد داول التي تتبع شركة ميسان للتقنية المالية، منصة تقنية مالية تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرًا لها، وقد تأسست عام 2020 وحصلت على ترخيص تجريبي من هيئة السوق المالية للتداول الاجتماعي بنهاية العام، ثم قامت بإطلاق تطبيقها بشكل رسمي في يوليو 2021، حيث تتيح للعملاء الاطلاع على المحافظ الاستثمارية للخبراء والاسترشاد بها في تداولاتهم.

وتخطط منصة داول للاستفادة من هذا الاستثمار في التوسع لتقديم مزيد من المنتجات المتعلقة بالتداول الاجتماعي، وكذلك توسيع شبكة انتشارها في منطقة الشرق الأوسط، كما تهدف الشركة لإطلاق خدماتها بالربط مع السوق الأمريكي والسوق البريطاني، حيث تركز منذ انطلاقها على استقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية في مجال التقنية المالية.

وتعليقًا على هذه الجولة الاستثمارية، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لداول، منصور الحربي: “نحن متحمسون للمضي قدمًا ونهدف لأن نكون الخيار الأول للمتداول في المنطقة؛ بناءً على قيمتنا ولتعزيز تجربة المستثمرين وزيادة الشفافية في السوق المالي”.

ويعتقد الحربي أن السوق السعودي يعدّ فرصة كبيرة للمستثمرين حيث يعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن أكبر 10 أسواق مال في العالم، وأضاف حول ذلك: “نحن في داول نهدف أن نتمكن من بناء منتج عالمي بسواعد وطنية، ونرحب دومًا بالمواهب السعودية لإثبات جدارتهم في مجال التقنية المالية والانضمام لنا في الشركة”.

وحول هذا الاستثمار، يعلّق طلال الأسمري، الشريك المؤسس في صندوق رائد فنتشرز: “هناك فرص هائلة خلف مفهوم التداول الاجتماعي والذي لم يتم تطبيقه إلى الآن في المنطقة، نسعد باستثمارنا في منصة داول التي تقدم هذا المفهوم لأول مرة إلى السوق السعودي عبر منصة آمنة وشفافة بدعم هيئة السوق المالية لرفع الوعي لدى المستثمرين ونؤمن بقدرة فريق العمل على التوسع لخدمة المنطقة كافة قريبًا”.

ويضيف: “السوق في السعودية وفي المنطقة بشكل عام مهيأ وجاهز لتطبيق مفهوم التداول الاجتماعي، كما أن خبرة المؤسس للمنصة وقدرات فريق العمل ستكون بلا شك أحد الأسس التي ستساعد داول على النمو والتوسع في المنطقة”.

من جانبه، أشار محمد النصيان، من صندوق Impact46، قائلًا: “مع زيادة وعي الأشخاص بأهمية الاستثمار من خلال مبادرات عديدة قام بها القطاع العام والخاص، وازدياد الحاجة للمادة العلمية والعملية للخوض في هذا المجال؛ فإن نموذج عمل منصة داول يغطي هذه الفجوة بتمكين الخبراء وأصحاب المعرفة في مجال الاستثمار من مشاركة خبرتهم مع المستثمرين المبتدئين، ونحن في Impact46 نراهن على خبرة فريق داول بقيادة الأستاذ منصور الحربي في تحقيق ذلك”.

يذكر أنّ منصة داول تعتزم إطلاق لعبة تعليمية ضمن استراتيجيتها في نشر الثقافة الاستثمارية؛ وهي لعبة الشموع اليابانية وتهدف هذه اللعبة إلى تعليم المبتدئين وتثقيفهم في طرق التحليل الفني لمعرفة تذبذب السوق ومخاطره عبر جعلهم يمارسون توقعات لسعر السهم بناء على بيانات واتجاهات السهم لجلسات سابقة مما يجعلهم يرون النتائج بشكل سريع مع معرفة المخاطر المترتبة على البيع والشراء.