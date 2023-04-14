أغلقت هكبه للتقنية المالية جولة استثمارية أولية (ما قبل-أ) بـ 7.5 مليون ريال، وأعلنت شركة هكبه وهي منصة ادخار سعودية – عن إغلاق الجولة الاستثمارية ما قبل-أ بمبلغ 7.5 مليون ريال سعودي (2 مليون دولار)، بمشاركة كل من جلوبال فنتشر -صندوق الاستثمار الجريء الرائد في الشرق الأوسط- وصندوق أديتوم- التابع لأديتوم لإدارة الاستثمارات في مركز دبي المالي العالمي ولوكسمبورغ، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي.

تسويق وتوسع في المملكة

تهدف الجولة إلى تسويق وانتشار منصة هكبه في المملكة بشكل أكبر، وتحسين تجربة المستخدم، وتطوير خوارزميات محرك الادخار لخدمة العملاء المتعطشين لحلول ادخارية مبتكرة وميسرة وذات أثر اجتماعي.

أسرع الشركات الناشئة

تعد هكبه إحدى أسرع الشركات الناشئة في المنطقة بعد تسجيلها نسبة نمو عضوي (Organic) جاوزت 2,000٪ في العام الماضي، حيث خدمت أكثر من 18,000 عميل ليتجاوز مجموع المبالغ التي تم ادخارها في المنصة 131 مليون ريال (35 مليون دولار). كما تسعى هكبه لتقوية وزيادة الشمول المالي من خلال الادخار الاجتماعي المرتكز على العادات السلوكية وثقافة المجتمع، ما أدى إلى إقبال كبير تجاوز 120,000 عميل مفعّل داخل المنصة جاهزين للحصول على الخدمة.

ترسيخ العادات المالية السليمة

تساهم هكبه في التخفيف من أزمة الادخار في الشرق الأوسط، وذلك عبر رقمنة العادات المالية بشكل مبتكر، والاستفادة من ثلاثية (البيانات والاحتياج والسلوك المالي) لخلق أثر مالي مستدام، حيث أكثر من 70% من سكان المملكة لا يحتفظون بأي مبالغ ادخار للطوارئ، في حين يقوم فقط 1.6% من الأسر بالادخار على أساس منتظم.

وصرح نايف أبوصيده، المؤسس لهكبه، قائلاً: “نفخر بثقة مؤسستين ماليتين قويتين (جلوبال فنتشر و أديتوم) ليكونا مستثمرين رئيسيين في هكبه، وإيمانهم ومشاركتهم نفس الرؤية والقيم والطموح لتطوير قطاع الادخار المالي والفرص الكامنة فيه. وهو أحد محاور برنامج تطوير القطاع المالي وجزء من أهداف رؤية 2030، وهكبه لديها التصميم لتكون عامل رئيس لدعم هذا الهدف من خلال الشراكات والمزيد من الخيارات الادخارية للعملاء سواء من الموظفين، الطلاب، العاملون لحسابهم، ربات البيوت وغيرهم بما يلائم أهدافهم ويحقق أثراً اجتماعياً واضحاً.”

وعلقت نور سويد، الشريك الإداري في قلوبال فنتشر، قائلة: “بينما تشكل مجموعات الادخار (الجمعيات) أحد أهم أشكال التعاون المالي للأفراد غير المخدومين بنكياً في الاقتصادية الناشئة، ولا تزال العديد من العوائق والصعوبات تواجه المستخدمين وتصعب تجربتهم. ويشمل هذا عدم الكفاءة في تحديد أو إدارة مجموعات الادخار، انعدام الشفافية، غياب حلول مالية مرنة أو الانتظام في الدفع. و تقوم هكبه بدور مهم وريادي لرقمنة سوق حجمه يتجاوز 22.5 مليار ريال (6 مليار دولار) سنوياً في المملكة، وكذلك المنطقة ككل. نحن متحمسون للشراكة مع نايف والفريق في مهمتهم لتحديث العادات الادخارية وتسريع الشمول المالي في المملكة العربية السعودية ودول أخرى”. وذكر لاشلان هيوز، رئيس صندوق أديتوم للاستثمار الجريء قائلاً: “يسعدنا أن نتشارك مع هكبه في سعيها لرفع الشمول المالي في المنطقة، وتتمتع هكبه بمزيج قوي من تجربة المستخدم الاستثنائية وتقنيات متقدمة وشراكات مع علامات تجارية إقليمية رائدة؛ ستمكن ملايين المستخدمين من تحقيق أهداف ادخارهم. ونحن معجبون برؤية نايف وقيادته ونتطلع لدعم هكبه في توسعهم وإحداث تأثير هادف في المنطقة.” تستثمر أديتوم في الشركات الناشئة ذات فرص النمو العالية جداً والتي تتصدى لمشكلات بحلول قائمة على التقنية، وهذا ما تمتاز به هكبه التي تابعناها لمدة كافية، فهي لديها فرص نمو هائلة في السوق، وفريق قوي بخبرات كبيرة في القطاع، ويقومون بمعالجة أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع المالي في الخليج وهو الشمول المالي والادخار، ونتطلع بحماس لما سوف تجلبه هذه الشراكة من تطورات قادمة ونمو”.

وتقوم منصة هكبه على تقديم الوصول المالي عبر الادخار الاجتماعي بطريقة قانونية ورقمية سهلة ومعتمدة، وتحديث طرق الادخار التقليدي، وتعزيز الادخار الموجه لهدف، رفع مستوى الشمول المالي وثقافة الادخار، وتعد الجمعيات المالية الشهرية (الجمعية) أحد أشهر طرق الادخار التقليدي في أكثر من 60 دولة حول العالم.