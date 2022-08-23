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تمويل بـ 30 مليون دولار لـ “عربي آدز” من أفريك إنفست

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أعلنت شركة “عربي آدز”، المتخصصة في مجال تكنولوجيا الإعلانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن حصولها على 30 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل ما قبل السلسلة “ب” من شركة “أفريك إنفست”، وهي منصة استثمارية في إفريقيا تدير فئات الأصول البديلة المتعددة بما في ذلك الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والائتمان الخاص. 

وتخطط شركة “عربي آدز” لاستخدام التمويل الجديد في إطار توسيع تواجدها واستثمارها بشكل أكبر لتعزيز تقدمها التكنولوجي واكتساب الخبرات لدعم النمو.

وتمثل هذه الصفقة الاستثمار الثامن لصندوق مغارب الرابع الخاص بالأسهم التابع لشركة “أفريك إنفست”، والذي يوفر نمو رأس المال للشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع إقليمياً وعبر القارة الأفريقية، مما يحفز نمو الإنتاجية وخلق فرص عمل مستدامة.

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