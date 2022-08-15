تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة في عسير

وقّعت الغرفة التجارية الصناعية في أبها أمس، اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية لرعاية وتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة لتعزيز منظومة ريادة الأعمال في منطقة عسير.

وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة حسن الحويزي، إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم خطة عمل لرعاية وتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة في عسير مع تمكين الغرفة من استخدام بوابة الجهات الشريكة لتسجيل طلبات التمويل المتوافقة مع اشتراطات وسياسة البنك التمويلية.

من جهته، أكد الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران أن الغرفة تحاول من خلال عقد مثل هذه الاتفاقيات تأصيل ثقافة ممارسة العمل الحر بالمجتمع وذلك لتمكين شباب وفتيات الأعمال من دخول سوق العمل والإسهام في توطين الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى تقديم الحلول المالية وغير المالية لفئة المنشآت الصغيرة والناشئة عبر منتجات بنك التنمية الاجتماعية المتعددة، بهدف توفير وتأهيل المشاريع الريادية في مختلف المجالات لتصبح ذات جدوى فنية واقتصادية.

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