تمويل استراتيجي لشركة نخيل بقيمة 17 مليار درهم

أعلنت شركة «نخيل»، عن حصولها على تمويل بقيمة 17 مليار درهم (4,6 مليار دولار) في صفقة تمويل استراتيجي لدعم مرحلة النمو والتوسع الجديدة، حيث من المقرر أن توظّف الشركة هذا التمويل لتسريع عمليات تطوير مشاريعها الجديدة، بما في ذلك مشروع «جزر دبي» وغيرها من مشاريع الواجهة البحرية الواسعة.





تمويل من 3 بنوك

وشمل التمويل:

اتفاقيات إعادة تمويل بقيمة 11 مليار درهم.

اعتمادات تمويل إضافية بقيمة 6 مليارات درهم.

وتم تأمين القروض التي تبلغ قيمتها 11 مليار درهم، عبر مجموعة من ثلاثة بنوك هي: بنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، مما يؤكد على الأسس المالية القوية التي تتمتع بها الشركة وآفاق النمو طويلة الأجل التي تنشدها.

وقال متحدث من شركة «نخيل» إن اتفاقيات التمويل الجديدة :

ستلعب دوراً مهماً في تعزيز مكانة الشركة المالية،

تعكس ثقة المؤسسات المصرفية في التوجه الاستراتيجي الجديد للشركة.

نمو قوي للقطاع العقاري

واعتبر أن قطاع العقارات في دبي يسجل نمواً قوياً، مدفوعاً بالإجراءات التنظيمية التي تتخذها الحكومة، مثل إصدار التأشيرات طويلة الأجل، والنشاط الاقتصادي المزدهر المدعوم بالنمو القوي لقطاعات التجزئة والترفيه والضيافة. بصفتنا إحدى أبرز شركات التطوير العقاري بدبي، والتي تتمتع بأصول عالية الأداء ضمن القطاعات الاقتصادية الأساسية، فإننا في طور بدء مرحلة جديدة من النمو والتوسع نضع فيها مصلحة عملائنا على قائمة الأولويات. وتؤكد هذه المرحلة الجديدة التي تدخلها شركتنا، على التزامنا بتطوير مجمعات سكنية استثنائية، وتعزيز خدمات العملاء، وتقديم قيمة حقيقية عبر جميع نقاط التواصل”.



الإدارة الفعالة للموارد

وقد سجلت الأصول التابعة لشركة «نخيل» في القطاعات السكنية والبيع بالتجزئة والضيافة نمواً متميزاً رغم التحديات التي رافقت الجائحة، حيث برزت عوامل عديدة أهمها :

سياسة التركيز المالي للشركة من خلال الإدارة الفعالة للموارد.

استقرار محفظة أصول البيع بالتجزئة والضيافة.

اكتساب ثقة العملاء والمؤسسات المالية.

حرص شركة «نخيل» طوال العامين الماضيين، على الاستثمار في بناء محفظة أصول قوية.

بدء مشاريع تطوير جديدة من شأنها أن تحقق نمواً ثابتاً في الإيرادات خلال السنوات المقبلة.