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Posted inأخبار أريبيان بزنس

تمويلات تجريبية مستحدثة لدعم المستثمرين في السعودية

توجه رسمي جديد في السعودية بمنح تمويلات للمنشآت ذات أنشطة مستحدثة وأبدت شركة خاصة رغبتها بالاستفادة من التمويل

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توجه رسمي جديد بمنح تمويلات للمنشآت ذات أنشطة مستحدثة

أكدت صحيفة سعودية اليوم الإثنين وجود توجه رسمي جديد في المملكة بمنح تمويلات للمنشآت ذات أنشطة مستحدثة وذلك لرصد انعكاس التمويل عليها.

وكشفت وزارة النقل والخدمات اللوجستية في تعميم وجهته إلى اتحاد الغرف وأشارت فيه إلى خطاب صندوق التنمية الصناعية، بحسب صحيفة “عكاظ” اليومية، عن تشكيل فريق لوضع آلية وحوكمة لتمويل القطاع اللوجستي، نظراً إلى وجود حاجة لتمويل مشاريع بناء المستودعات حسب الطلب لخدمة الشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية، الذي يسهم في تنمية القطاع وتمكين الشركات العاملة فيه.

ويأتي ذلك بعد أن تم عقد اجتماعات بين وزارة النقل وصندوق التنمية الصناعية لمناقشة آلية التمويل، وتم الاتفاق على توفير ثلاث شركات ترشح للاستفادة من التمويل بشكل تجريبي، ليتم عمل الدراسة الفنية بناءً على الطلبات المقدمة من الشركات للخروج باشتراطات وآلية لاعتماد هذا النوع من التمويل.

وقامت الوزارة بالتواصل مع شركات، وأبدت إحداها رغبتها بالترشح للاستفادة من التمويل بشكل تجريبي، حيث تتوفر فرصتان متاحتان حالياً لعمل الدراسة عليهما.

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