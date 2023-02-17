تمويلات الشركات الناشئة في المنطقة تتجاوز 607 ملايين دولار

استحوذت الشركات السعودية الناشئة على النسبة الأكبر من تمويلات الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وبنسبة 51,4% من إجمالي التمويلات البالغة 607,7 مليون دولار منذ بداية فبراير، تليها الشركات المصرية بنسبة 46,2% من التمويلات، كما ورد في تقرير “الموجز الرقمي”.

واستحوذت الشركات المصرية الناشئة على النسبة الأكبر من عدد الشركات التي استقطبت تمويلات وهي 44,4% تليها الشركات السعودية بنسبة 27,8% ثم المغربية بنسبة 11,1%.

وتم استثمار ما لا يقل عن 11.9 مليون دولار في 16 شركة ناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا الأسبوع وذلك بقيادة 12 شركة ناشئة مقرها مصر تخارجت حديثاً من Flat6Labs Cairo، وبذلك يرتفع إجمالي التمويل في شباط / فبراير إلى 607.7 مليون دولار عبر 36 صفقة حتى الآن.

وقد بلغت تمويلات الشركات الناشئة في المنطقة 102,7 مليون دولار خلال شهر كانون الثاني / يناير الماضي، ليصل إجمالي تمويلات الشركات الناشئة في المنطقة إلى 710,4 مليون دولار منذ بداية السنة.

وجمعت تلقاني، منصة التنقل وتأجير السيارات في السعودية، تمويلاً بقيمة 6 ملايين دولار من السلسلة أ بقيادة مشتركة من شركة هلا أوتو وشركة “علم”. تأسست الشركة الناشئة في عام 2019 وستستخدم التمويل لتقديم أنواع جديدة من حلول التأجير المرنة.

وجمعت YouGotaGift، منصة الهدايا مقرها الإمارات، تمويلاً بقيمة 3 ملايين دولار من Tenami Capital. تأسست الشركة الناشئة في عام 2013 وتعمل في الإمارات وقطر ومصر والسعودية، وستستخدم التمويل لتعزيز توسعها في السوق السعودية.

استثمارات سريعة

جمعت Terraa (المغرب)، منصة توزيع الأغذية موجّهة للأعمال، تمويلاً أولياً بقيمة 1.5 مليون دولار بقيادة FoodLabs، وانضم إليها UM6P Ventures و Outlierz Ventures و Musha Ventures و DFS Lab.

(المغرب)، منصة توزيع الأغذية موجّهة للأعمال، تمويلاً أولياً بقيمة 1.5 مليون دولار بقيادة FoodLabs، وانضم إليها UM6P Ventures و Outlierz Ventures و Musha Ventures و DFS Lab. جمعت WeDeliver (السعودية)، وهي شركة متخصصة في حلول النقل اللوجستي والتوصيل التشاركي، جولة تمويل ما قبل السلسلة أ من BIM Ventures بقيمة لم يتم الكشف عنها.

(السعودية)، وهي شركة متخصصة في حلول النقل اللوجستي والتوصيل التشاركي، جولة تمويل ما قبل السلسلة أ من BIM Ventures بقيمة لم يتم الكشف عنها. جمعت MobileMasr (مصر)، سوق لتجارة الهواتف المستعملة، تمويلاً أولياً بقيمة 500 ألف دولار من Intercap Capital، بالإضافة إلى مستثمرين ملائكيين في الإمارات وقطر.

استحواذات

استحوذت Hala، وهي شركة تكنولوجيا مالية في السعودية، على Paymennt.com (سابقاً PointCheckout)، وهي شركة تكنولوجيا مالية مقرها الإمارات، مقابل قيمة غير معلنة. تأسست Payment.com في عام 2017 وتركز على تطوير حلول دفع تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة. تأسست Hala في عام 2018 وتقدم حلول الدفع والمحافظ للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.

واستحوذت مجموعة الإمارات للاتصالات &e، على ServiceMarket، سوق للخدمات المنزلية في الإمارات، مقابل قيمة غير معلنة. تأسست الشركة الناشئة في عام 2013 وتقول إنها تقدم أكثر من 40 نوع من الخدمات المنزلية على منصتها.