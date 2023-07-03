تمهيداً لحدث جوهري.. تعليق تداول سهم السعوديةللتموين

أعلنت سوق الأسهم السعودية “تداول” عن تعليق تداول سهم شركة الخطوط السعودية السعودية للتموين، في السوق ابتداءً من اليوم الأثنين الموافق 3 يوليو 2023، لجلسة تداول واحدة.

وقالت “تداول” إن تعليق تداول السهم بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023م.

وبحسب “العربية” فأن ارتفع صافي أرباح شركة الخطوط السعودية للتموين “التموين” بنسبة 61.76% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 57.1 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 35.3 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

فيما تراجع صافي أرباح “التموين” بنسبة 46.7% في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 107.1 مليون ريال في الربع السابق (الربع الرابع من 2022).

يُذكر أن شركة “التموين” تغطي عمليات مجموعة واسعة من الخدمات المساندة وخدمات الضيافة لعملائها من شركات الطيران وغيرها من الشركات البارزة في قطاعات أخرى، حيث يشمل ذلك خدمات التموين في مجال المواد الغذائية والمشروبات، وتنسيق وتخطيط قوائم الطعام، وإنتاج وجبات الطعام المجمدة، وإدارة الصالات، وتنظيم قنوات التسوق، والمغاسل التجارية، والسكن، وخدمات الأمن.

وتشمل الوحدات الانتاجية أربعة مطارات رئيسية دولية بالمملكة، في جدة والرياض والدمام والمدينة المنورة، بالاضافة الى الوحدة الخامسة بالقاهرة.