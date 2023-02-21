أثار تقرير صحفي لشبكة أمريكية جدلا واسعا حول الإضافات الغذائية الأمريكية المحظورة في أوروبا، ومثلا تحظر أوروبا مادة بروميد البوتاسيوم التي يشتبه بأنها مسببة للسرطان و يرمز لها بـ E924، بحسب خبير طبي تتسبب على الارجح بإصابة الأمريكيين بالأمراض بحسب سي بي إس.

تم حظر بروميد البوتاسيوم للاستهلاك البشري في أوروبا والصين والهند ، ولكن يسمح بها في الولايات المتحدة من قبل بعض شركات أغذية وطعام مثل المخبوزات وعادة ما يكون على شكل بلورات أو مسحوق ناعم ، لتقوية العجين.

يقدر وجود بروميد البوتاسيوم في أكثر من 100 منتج، ويقول البروفيسور إريك ميلستون ، خبير المضافات الغذائية في جامعة ساسكس في إنجلترا ، لشبكة سي بي إس نيوز: “هناك دليل على أنها قد تسمم المستهلكين من البشر ، وأنها قد تسبب أو تعزز نمو الأورام السرطانية”. وقال إن المنظمين الأوروبيين يتخذون نهجًا أكثر حذرًا لسلامة الأغذية من نظرائهم في الولايات المتحدة. ولدى سؤاله عما إذا كان يمكن القول على وجه اليقين أن الاختلافات في اللوائح والقوانين بين الدول تعني أن الناس في الولايات المتحدة قد طوروا سرطانات لم يكونوا ليُطوروا لو كانوا يأكلون حصريًا في أوروبا ، قال ميلستون إن ذلك الاستنتاج الذي يمكن أن نتوصل إليه يكاد يكون مؤكدًا.

وهناك قائمة بإضافات غذائية تعد خطرة ولكنها تستخدم بمنتجات غذائية أمريكية، و يُسمح أيضًا في الولايات المتحدة بمجموعة من المواد الكيميائية والمواد الأخرى المحظورة في أوروبا بسبب مخاوف صحية

الولايات المتحدة تسمح بكل من :

ثاني أكسيد التيتانيوم (المعروف أيضًا باسم E171)

زيت نباتي بروميني(BVO) (E443)

برومات البوتاسيوم (E924) ؛ Azodicarbonamide (E927a)

بروبيل بارابين (E217).

قال ميلستون ، الذي أمضى ما يقرب من نصف قرن في البحث في علوم الأغذية والزراعة ، إن معظم الأمريكيين على الأرجح لم يكونوا على دراية بتعرضهم يوميًا لمواد في طعامهم يُنظر إليها على أنها خطيرة في أوروبا. وقال: “ربما يعتقدون فقط ،” حسنًا ، إذا كان متوفرًا أو في المتجر ، فمن المحتمل أن يكون الأمر جيدًا “. في بيان لـ سي بي إس CBS News ، قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) إن جميع المضافات الغذائية تتطلب “تقييم ما قبل السوق” و “تتطلب اللوائح دليلًا على أن كل مادة آمنة في المستوى المقصود من الاستخدام قبل إضافتها إلى الأطعمة. . ” وأضافت الوكالة أنه “بعد الموافقة ، يواصل علماؤنا مراجعة المعلومات الجديدة ذات الصلة لتحديد ما إذا كانت هناك أسئلة تتعلق بالسلامة وما إذا كان استخدام هذه المادة لم يعد آمنًا”.

ستايسي مكنمارا من شمال ولاية نيويورك ، لكنها تعيش في لندن منذ عقد من الزمان. قالت إن تربية الأطفال في المملكة المتحدة فتحت عينيها على ما هو مسموح به في الأطعمة في الولايات المتحدة. ليس لدى ماكنمارا أي خطط للعودة إلى المنزل على الإطلاق ، وقد أخبرت شبكة سي بي إس نيوز أن سلامة الغذاء كانت “بالتأكيد” جزءًا من هذا القرار. في بيان لـ CBS News ، قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنه عند استخدامه بشكل صحيح ، يتحول برومات البوتاسيوم إلى مادة غير ضارة أثناء إنتاج الغذاء. أقرت إدارة الغذاء والدواء ، مع ذلك ، أنه ليس كل المركب المستخدم في أي وصفة معينة قد يتم تحويله أثناء عملية الإنتاج ، ولكن تم استخدام تدابير التحكم لتقليل الكمية في المنتجات النهائية.