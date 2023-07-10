شركة سعودية تمنح المسافرين تأمين مجاني ضد مخاطر السفر

تتسابق شركات التأمين السعودية على تنويع خدماتها وتقديم العروض الموسمية لاستقطاب المزيد من العملاء و كسب ثقتهم، وذلك من خلال التوسع في التغطية التأمينية وعقد الشراكات مع القطاعات الحيوية، كشركات السفر والسياحة خاصة مع بدء موسم العطلة الصيفية.

حيث قدمت شركة تكافل الراجحي العاملة في قطاع التأمين حلول تأمينية متنوعة تشمل عدد من المنتجات للأفراد والشركات؛ منها إصدار “بوليصة” تأمين لتوفير المساعدة للمواطنين والمقيمين بالمجان ضد مخاطر السفر خلال رحلاتهم السياحية.

و قال سعود بن غنيم ، الرئيس التنفيذي لشركة تكافل الراجحي: ” ندرك تمامًا أهمية الراحة عند السفر ، وبالتالي تم إصدار بوليصة تأمين السفر من شركة تكافل الراجحي لتوفير المساعدة للمواطنين والمقيمين، ضد أي مخاطر قد تحدث أثناء السفر “لا قدر الله” ، ولتوفير تجربة سفر آمنة وممتعة، وذلك من خلال عقد الشراكة مع شركة “المسافر” للسفر والسياحة.

وسيتم تضمين تأمين الرحلة تلقائيًا في كل حجز طيران دولي ومحلي يتم إجراؤه عبر نقاط اتصال العملاء لدى المسافر بما في ذلك تطبيق المسافر وموقع الويب ومركز الاتصال و WhatsApp ومنافذ البيع بالتجزئة ، مما يوفر لعملاء المسافر مزيدًا من الثقة للسفر.

من جهته ذكر مزمل أحسين ، الرئيس التنفيذي لشركة المسافر، أنهم يعملون باستمرار على تعزيز عروض السفر من خلال المنتجات والخدمات التي تهم المسافرين، مشيراً إلى أنه مع التأمين الجديد على الرحلة من تكافل الراجحي ، سيشعر عملاؤنا السعوديون براحة البال فيما يتعلق بسفرهم ويستمتعون بالرحلة ، مؤكدأ على إقامة الشراكات الاستراتيجية من أجل تعزيز عروضها لعملائها وضمان تجربة مستخدم ميسرة، منوهاً إلى أن تأمين الرحلة المجاني متاحًا للمسافرين لفترة زمنية محدودة مع كل حجز .