سامر باطر by سامر باطر

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تملك الأجانب للعقار في السعودية سيشمل العقار التجاري والسكني والزراعي

سامر باطر by سامر باطر

أكد مسؤول سعودي أن النظام الجديد لتملك الأجانب للعقار وصل إلى مراحله الأخيرة ويتضمن بنود تملك الأجانب للعقار التجاري والسكني والزراعي، وسيصدر في فترة قريباً، حيث إنه أوسع وأكثر شمولية من النظام المعمول به حالياً لتملك العقارات.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد إلى أنه سيسمح للأجانب بتملك العقارات قريباً، حيث سيسمح لهم بتملك العقار بكافة أنواعه «التجاري والسكني والزراعي»؛ وفق ضوابط، منوهاً إلى أن القراءة الأولية للنظام تجيز السماح للأجانب بالتملك في كل مكان بالمملكة (بما يشمل مكة والمدينة وفق ضوابط). وبين أنه تم رصد تأثيرات سلبية لتملك الأجانب للعقار مسبقاً لتلافيها، حيث وُضعت الحلول لجميع الإشكالات والممارسات غير المقبولة بحسب صحيفة عكاظ.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...