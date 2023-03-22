أعلنت كلية ستيفن إم روس لإدارة الأعمال في جامعة “ميشيغان”، اليوم عن أسماء الفائزات بمنحة التعليم التنفيذي في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2023. وقسمت المنح الدراسية إلى فئتين اثنتين الأولى هي “تمكين دور المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي” بهدف تعزيز وتمكين المديرين التنفيذيين الطموحين و الملتزمين بسياسات التنوع بين الجنسين إلى جانب تمكين النساء الراغبات في تعزيز مهاراتهم القيادية. أما الفئة الثانية، التي تم إطلاقها مؤخراً هذا العام، وهي “الريادة الخليجية في الاستدامة”، فقد تم تصميم هذه الفئة بهدف زيادة الوعي بتأثير الاستدامة على النظام البيئي الاقتصادي بأكمله إلى جانب تكريم الفائز بمهاراته القيادية في الاستدامة بنجاح وفعالية كإستراتيجية موحدة على مستوى المؤسسة.

وفازت “نيكيتا كانداث”، مديرة التسويق الإقليمي للأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى “كومسكوب” بمنحة “تمكين المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي”، في حين حصلت “نيتياشري بهات شاه”، مؤسس شركة “أيفيتاث” المتخصصة بصحة الأمومة على منحة “الريادة الخليجية في الاستدامة”.

وفي هذا السياق، تحدث جهاد سراج، رئيس العمليات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى كلية ميشيغان روس لإدارة الأعمال: “يسعدنا أن نقدم هذه المنحة الدراسية مرة أخرى بعد نجاحها في عام 2019 لهاتين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي اللتين تدافعان عن تمكين المرأة واستدامتها. لقد اخترنا هؤلاء النساء لهاتين المنحتين بسبب مساهماتهن الملحوظة والتزامهن بالنهوض بالمرأة في القيادة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في مكان عملهن وضمن مجتمعاتهن. كما نتطلع إلى رؤية كيف سيستفيدون من برامج روس للتعليم التنفيذي لتطوير مهاراتهم وخبراتهم ومواصلة التأثير الإيجابي على مؤسساتهم والمنطقة”.

خارج دورها في كومسكوب، تشغل كانداث منصب نائب رئيس التواصل والاتصال لدى منظمة “شبكة المرأة في التكنولوجيا” (WICT)، وهي منظمة غير ربحية تعمل على تعزيز دور و مكانة النساء في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والترفيه. من خلال هذه المنظمة، تمكنت نيكيتا و فريقها من قيادة برامج الإرشاد بنجاح في عام 2022 التي ضمت القادة النسوية في هذا القطاع جنباً إلى جنب مع النساء الطموحات اللواتي يسعين إلى تحديد مسارات حياتهم المهنية. كما تشغل نيكيتا أيضاً منصب سفيرة التسويق لدى “شبكة أعمال التنوع الشامل” (DIBN) التابعة لشركة “كومسكوب”، والتي توفر منصة للنساء والمجموعات الأخرى لمشاركة خبراتهم وآرائهم ضمن الفرق. وفي عام 2022، حصلت “كانداث” على لقب أفضل خبير استراتيجي في مجال الانتقال إلى السوق لهذا العام من قبل منتدى وجوائز “المرأة في عالم التكنولوجيا الافتتاحي.

وأنجزت “نتيشاري بهات شاه” العديد من برامج التوجيه و ورش العمل لدعم النساء العاملات داخل المؤسسات و المنظمات مع التركيز الدائم على الاستدامة كجزء من إطار الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تنطبق على المؤسسات المجتمعية. حيث غالباً ما تستشير المنظمات من خلال دمج إطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بهدف إنشاء استراتيجية مشاركة مستدامة للموظفين طويلة الأمد تخدم الأجيال القادمة. و بصفتها أحد الموقّعين على مبدأ تمكين المرأة التابع للأمم المتحدة، وكونها عضو في مجلس دبي لسيدات الأعمال و مجلس الأعمال الكندي في الإمارات العربية المتحدة، تجتمع “بهات شاه” بشكل متكرر مع صناع القرار و الرؤساء التنفيذيين و موظفي الموارد البشرية، وخبراء تحقيق التنوع والمساواة والشمول في الشركات المستثمرة أيضاً في تقديم الخدمات التي تلبي المبادرات و الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وقد تم تصنيف كلية “ستيفن إم. روس” لإدارة الأعمال في جامعة “ميشيغان” من قبل صحيفة “فايننشال تايمز” في عام 2022 ضمن قائمة أفضل عشر كليات على مستوى العالم تقدم برامج الإدارة التنفيذية، فهي توفر برامج لأكثر من 20 ألف مشارك حول العالم ضمن برامج التعليم التنفيذي ضمن أكثر من 95 دولة، كما أن الخبرات التي توفرها طالت أكثر من 3000 شركة.