تمكين الكفاءات السعودية في الأمن السيبراني ببرامج تدريبية ومبادرات تطويرية

انعقد المنتدى العالمي للأمن السيبراني 2025 في الرياض، المملكة العربية السعودية، يومي 1 و2 أكتوبر/تشرين الأول، وجمع قادة العالم وصانعي السياسات وخبراء الصناعة والمنظمات الدولية لمناقشة التحديات والفرص الرئيسية في الفضاء السيبراني تحت شعار “توسيع نطاق التقدم المتماسك في الفضاء السيبراني، وفي سياق المؤتمر أجاب أيمن الحربي مدير عام التسويق في شركة سايت عن استفسارات أريبيان بزنس حول إسهام شركة سايت في تحقيق أهداف الرؤية 2030، وما هي الإنجازات التي تحققت حتى الآن في هذا الإطار، ويقول:”تسهم شركة سايت في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال تمكين التحول الرقمي الآمن وتوطين التقنيات السيبرانية، إذ تعمل على بناء منظومة سيبرانية وطنية متقدمة تعزز الثقة في الخدمات الرقمية وتدعم استدامة الأعمال، إلى جانب تطوير وتشغيل منتجات وخدمات آمنة التصميم تُدار محليًا لتلبية احتياجات القطاعات الحيوية. كما تواصل الشركة المساهمة بتعزيز المحتوى المحلي عبر دعم منظومة الابتكار الوطني، وتمكين الكفاءات السعودية من خلال برامج تدريبية ومبادرات تطويرية تسهم في صناعة جيل من الخبراء الوطنيين في مجال الأمن السيبراني. وإضافة إلى ذلك، تدعم سايت القطاعات الحيوية والاقتصادية بخدمات وحلول رقمية متقدمة تُعزز من كفاءتها التشغيلية وأمنها الرقمي.

وقد أثمرت هذه الجهود عن إنجازات بارزة، من أبرزها تفوق خدمات الرصد والاستجابة المدارة (SITE MDR) على مستوى الشرق الأوسط، وإطلاق مجموعة من المنتجات السيبرانية الوطنية مثل (METRAS XDR) و(SITE Rakeen IPS)، إلى جانب تطوير وتمكين خدمات سحابية آمنة وسيادية عبر (SITE Cloud)، فضلًا عن المشاركة الفاعلة في التمارين السيبرانية الوطنية والإقليمية التي تقودها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. وتمثل هذه الإنجازات تجسيدًا لدور سايت كعلامة وطنية رائدة تقود مستقبل التقنيات الآمنة، وتضع المملكة في موقع متقدم عالميًا في مجال الأمن السيبراني والتحول الرقمي.

– مع ما يُنتجه الذكاء الاصطناعي المُولّد من فرص وتهديدات في آنٍ واحد، كيف تُدمج شركة سايت الذكاء الاصطناعي في القدرات الدفاعية مع إدارة مخاطر الهجمات السيبرانية التي يُحرّكها الذكاء الاصطناعي؟

تعتمد سايت على تقنيات الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية في حلولها السيبرانية، بهدف تعزيز القدرة على الكشف المبكر والاستجابة السريعة للتهديدات. ويكمن دور الذكاء الاصطناعي في تحليل كميات ضخمة من البيانات بشكل لحظي لاكتشاف الأنماط المشبوهة، والتنبؤ بالهجمات السيبرانية قبل وقوعها من خلال تقنيات التحليل التنبؤي المتقدمة. كما يسهم في دعم قدرات منظومتي (MDR) و(XDR) من حيث دقة الرصد وسرعة الاستجابة، إضافةً إلى تعزيز حلول الخداع السيبراني (SITE Shadow) بقدرات ذكية تمكِّنها من التعرف على أساليب المهاجمين والتكيف معها بشكل مستمر.

وإلى جانب ذلك، يمكّن الذكاء الاصطناعي فرق سايت الوطنية من تطوير حلول محلية متقدمة تواكب الاحتياجات الفعلية للمملكة، مما يجعل منظومة الأمن السيبراني أكثر استباقية وفاعلية، ويعزز مكانة المملكة في بناء بيئة رقمية آمنة ومبتكرة على مستوى عالمي.

– كيف تتماشى أعمال سايت مع أهداف الهيئة الوطنية للأمن السيبراني؟

تتماشى أعمال سايت بشكل وثيق مع أهداف الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عبر منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج التي تدعم تعزيز الأمن السيبراني الوطني. فمن خلال محور التمكين والامتثال، تعمل سايت على تطوير وتشغيل حلول آمنة التصميم تُسهِّل على الجهات الحكومية والخاصة الامتثال لمتطلبات الهيئة محليًا، بما يواكب أحدث المعايير والممارسات العالمية. كما تساهم في تعزيز الجاهزية الوطنية عبر تشغيل منظومات الرصد والاستجابة المدارة (MDR) ومراكز العمليات على مدار الساعة، مما يرفع من مستويات الرصد المبكر والاستجابة السريعة للتهديدات.

كما تدعم سايت المنصات الوطنية لتبادل المؤشرات والسياسات التشغيلية، بما يعزز التنسيق بين الجهات ويسرّع اتخاذ القرار. كما تولي اهتمامًا كبيرًا بمحور التمارين والمحاكاة من خلال توفير منصات متقدمة للتمارين السيبرانية التي تحاكي الهجمات الواقعية وتقيس الجاهزية وترفع كفاءة الفرق الفنية.

أما في مجال السيادة الرقمية والاستضافة المحلية، فتقدّم سايت بنية سحابية آمنة السيادة عبر (SITE Cloud)، تُمكّن من استضافة البيانات والخدمات محليًا وفق أعلى معايير الأمان. وإلى جانب ذلك، تواصل جهودها في التوطين وتنمية القدرات عبر تصميم وتطوير وتشغيل تقنيات سيبرانية وطنية وبناء كوادر سعودية مؤهلة قادرة على إدارة المنظومة واستدامتها.

ومن خلال هذه الجهود المتكاملة، تؤدي سايت دور الشريك الاستراتيجي المكمّل لدور الهيئة كمشرّع ومنظّم، لتشكيل فضاء سيبراني آمن وموثوق يدعم التحول الرقمي الآمن ويعزز مكانة المملكة في مجال الأمن السيبراني عالميًا.

– غالبًا ما تزدهر أنظمة الأمن السيبراني بفضل الشراكات – ما هي نماذج التعاون (الإقليمية أو العالمية) التي تُعطيها منظمة سايت الأولوية لتوسيع نطاق الابتكار الذي تقوده السعودية عالميًا؟

تشكّل الشراكات الاستراتيجية محورًا أساسيًا في استراتيجية سايت للتوسع، إذ تُعد رافدًا رئيسيًا لتحقيق النمو المستدام وتعزيز مكانتها كمزود وطني رائد للتقنيات الآمنة. فهذه الشراكات تفتح آفاقًا جديدة للنمو عبر نقل الخبرات وتبني أحدث التقنيات العالمية، مما يتيح لسابت تطوير قدراتها التقنية وتوسيع نطاق خدماتها بما يواكب المتغيرات المتسارعة في مجال الأمن السيبراني. كما تسهم في دعم التوطين من خلال تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير حلول محلية آمنة التصميم تعكس الثقة بالقدرات السعودية وتُلبي احتياجات القطاعات الحيوية في المملكة.

وإلى جانب ذلك، تُعد هذه الشراكات محركًا رئيسيًا لتعزيز الابتكار، إذ تمكّن سايت من إدخال تقنيات جديدة تسهم في تطوير منتجات وخدمات سيبرانية متقدمة تُسهم في رفع كفاءة منظومة الأمن الوطني. كما تُسهم في ترسيخ الحضور الإقليمي والعالمي لسايت كعلامة وطنية رائدة في مجال التقنيات الآمنة، تجمع بين المعرفة المحلية والخبرة الدولية.

وبهذا، تمثل الشراكات الاستراتيجية عنصرًا جوهريًا في تحقيق رؤية سايت بأن تكون الوجهة الأولى للتقنيات الآمنة والخدمات المدارة، مستندة إلى مزيج متكامل من القوة الوطنية والتعاون مع الشركاء العالميين لصناعة مستقبل سيبراني آمن ومستدام.