تمزيق نسخة من المصحف الشريف في هولندا يطلق موجة استنكار واسعة

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، إقدام أحد المتطرفين في هولندا على تمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية، في خطوة استفزازية لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وأكدت وزارة الخارجية موقف المملكة الداعي إلى نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ دواعي الكراهية والتطرف.

وأدانت دولة الإمارات بشدة ما أقدم عليه أحد المتطرفين في لاهاي في هولندا من الإساءة لنسخة من القرآن الكريم، وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.

وشددت الوزارة على ضرورة احترام الرموز الدينية والمقدسات، والابتعاد عن التحريض والاستقطاب، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معاً من أجل نشر قيم التسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف.

كما أدانت الحكومة الأردنية تمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية رفض الأردن التام وإدانتها الشديدة لهذه الممارسات المتطرفة المتعصبة التي تتنافى والقيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية والدينية، وتؤجج الكراهية والعنف، وتهدد التعايش السلمي، وتزعزع الأمن والاستقرار.

وشددت على أن إحراق المصحف الشريف وتمزيقه هو فعل من أفعال الكراهية الخطيرة، ومظهر من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية أنها استدعت السفير الهولندي احتجاجاً على قيام زعيم حركة بيغيدا المتطرفة بتمزيق نسخة من المصحف الشريف، بعد حادث إحراق متطرف يميني لنسخة من القرآن الكريم في السويد.

وكان إدوين واغنسفيلد، الزعيم الهولندي لحركة بيغيدا اليمينية المتطرفة في هولندا، مزّق، يوم الأحد الماضي، صفحات من المصحف الشريف بالقرب من البرلمان الهولندي، وسط وجود الشرطة التي لم تتدخل لإيقافه.