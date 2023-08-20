تمرد داخلي عنيف على الرئيس التنفيذي لبنك جولدمان ساكس

يواجه ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لبنك جولدمان ساكس، تمرداً عنيفاً وحملة دعائية سلبية، لكنه تمكن من الاحتفاظ في الوقت الحالي بدعم مديري البنك وبعض كبار مساهميه، كما أوردت صحيفة “فاينانشال تايمز“.

وتعتبر الفترة الحالية الأكثر تحدياً خلال ولاية سولومون التي دامت خمس سنوات تقريباً كرئيس تنفيذي، حيث شهدت فترة الـ 12 شهراً الماضية انخفاض الأرباح وتراجع الروح المعنوية والتغطية الصحفية غير الممتعة – بما في ذلك قصة ضارة هذا الشهر في “نيويورك ماغازين” التي سألته عما إذا كان “أحمقاً كبيراً جدًا” لإدارة البنك.

وكان الملف الشخصي واحداً من سلسلة من المقالات الإخبارية الأخيرة التي سلطت الضوء على التوترات داخل جولدمان بعد جولة المكافآت المخيبة للآمال، ورحيل العديد من كبار المصرفيين، والنفور في بعض الأوساط من أسلوب القيادة الفاضح لسولومون.

ويعتزم مجلس إدارة “جولدمان ساكس” مناقشة التمرد الداخلي على الرئيس التنفيذي ديفيد سولومون خلال اجتماعه الشهر المقبل، الذي سلطت وسائل إعلام الضوء عليه أخيراً، بحسب مصدر مطلع على الأمر.

وقالت “فاينانشال تايمز” إن أشخاصاً مطلعين على تفكير العديد من أعضاء مجلس الإدارة ما زالوا يدعمون سولومون و”اتخذوا وجهة نظر مفادها أنه لا ينبغي التأثر بما يرون أنه ضوضاء خارجية”. ورفض “جولدمان ساكس” التعليق على تقرير الصحيفة.

وكان سولومون موضوع التقرير الحديث لـ”نيويورك ماغازين”، بعنوان: “هل ديفيد سولومون شخصية مهتزة للغاية لدرجة أنه لا يستطيع إدارة جولدمان ساكس؟”.