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Posted inأخبار أريبيان بزنس

تمديد حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية في منطقة سعودية

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة سعودية عن تمديد فترة التقديم على ‎حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية عن تمديد فترة التقديم على ‎حركة النقل الداخلي

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية عن تمديد فترة التقديم على ‎حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية واستمرار فترة إدخال رغبات المتقدمين ليومين إضافيين.

وتنتهي فترة التقديم مساء يوم الأربعاء المقبل 18 ذي القعدة الجاري.

وأوضحت إدارة التعليم بالمنطقة أنه سيتم الإعلان عن نتيجة النقل الداخلي خلال الفترة المقبلة.

وكانت وزارة التعليم السعودية وجهت، قبل نحو أسبوع، إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة بإقفال ملف النقل الخارجي والإبلاغ بنتائجه والبدء بفتح إجراءات النقل الداخلي من يوم الأربعاء (11 / 11 / 1444هـ إلى 16 / 11 / 1444هـ) حتى اليوم الإثنين (31/5/2023 إلى 5/6/2023).

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