أعلنت منصة #أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية والرائدة في الخدمات الإلكترونية، مساء اليوم الإثنين، أنه يمكن تمديد تأشيرة الزيارة العائلية للمملكة “بكل سهولة عبر منصة أبشر”.

وأوضحت المنصة الإلكترونية أبشر عبر تغريدة في موقع تويتر طريقة تنفيذ الخدمة يتم عبر خطوتين الأولى هي الدخول على منصة أبشر ثم اختيار “خدمات من تبويب أفراد الأسرة” والخطوة الثانية هي اختيار تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

تمديد تأشيرة الزيارة العائلية يتم بكل سهولة عبر منصة أبشر https://t.co/Qs5n5PEPGe#أبشر_بها_وأنت_بمكانك pic.twitter.com/NF8tWp6icj — أبشر (@Absher) April 10, 2023 تمديد تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

وتأشيرات الزيارة العائلية هي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الخارجية السعودية “تمكن المستفيد من طلب زيارة أقارب المواطنين والمقيمين من الدرجة الأولى (الوالدين، الزوجة، الأبناء)”.

شروط تمديد طلب تمديد التأشيرة

توضح منصة أبشر، في موقعها الإلكتروني، أنه للحصول على تمديد تأشيرة الزيارة العائلية يجب التحقق من الشروط التالية قبل تقديم الطلب:

– أن تكون التأشيرة المراد تمديدها سارية المفعول وباقياً على صلاحيتها أسبوع أو أقل.

– عدم وجود مخالفات مرورية على الزائر.

– تواجد الزائر داخل المملكة.

– صلاحية جواز سفر الزائر.

– سداد رسوم تمديد تأشيرة الزيارة.

مع التأكيد على أن يكون المقيم مسجلاً ومفعلاً في منصة أبشر.

رسوم تمديد التأشيرة

تبلغ رسوم تمديد تأشيرة الزيارة 100 ريال (27 دولاراً)، ويتم سدادها عن طريق نظام المدفوعات الحكومية لدى البنوك السعودية.