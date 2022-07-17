تمديد تأشيرة الزيارة الأمريكية للسعوديين إلى عشر سنوات

سيتمكن مواطنو المملكة العربية السعودية – اعتبارا من الأول من أغسطس، من الحصول على تأشيرات زيارة للولايات المتحدة لمدة 10 سنوات ، بموجب اتفاق تم التوصل إليه خلال زيارة الرئيس جو بايدن للمملكة.

وأعلنت السفارة الأمريكية في الرياض ، السبت ، أن الاتفاقية ستمدد صلاحية تأشيرات الزيارة للمواطنين السعوديين من خمس سنوات إلى عشر سنوات، اعتبارًا من الأول من أغسطس الجاري.

قالت السلطات إن السفر يساهم بشكل كبير في اقتصادات البلدين ويعزز العلاقات بين المواطنين.

يذكر أن قرابة 150 ألف سعودي زاروا الولايات المتحدة سنة 2019 قبل جائحة كوفيد المستجد، ويأتي تمديد التأشيرة لعشر سنوات في اعقاب قرار سابق مطلع العام يعفي السعوديين ممن تجاوزا سن الخمسين من الحضور لإجراء مقابلة التأشيرة.

يأتي ذلك أيضًا بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية والتي بدأت يوم الجمعة بلقاء الملك سلمان. ووقع البلدان العديد من الاتفاقيات وناقشا الطاقة والأمن الغذائي والتعاون الاقتصادي.

تأتي التأشيرات الممتدة بعد أن أصدرت الولايات المتحدة أيضًا إعفاءً من مقابلة التأشيرة في وقت سابق من هذا العام ، مما يعني أن المواطنين السعوديين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا معفيون من حضور المقابلات شخصيًا لتجديد التأشيرات السياحية إلى الولايات المتحدة.

يأتي أيضًا في الوقت الذي ألغت فيه المملكة المتحدة متطلبات التأشيرة لعدد من دول الخليج وتخطط لإزالة جميع المتطلبات لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2023 ، مما يعني أنه يمكنهم زيارة المملكة المتحدة دون التقدم أولاً للحصول على تأشيرة.

يقوم بايدن بزيارة تستغرق يومين إلى المملكة العربية السعودية بدأت يوم الجمعة بلقاء الملك سلمان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووقع البلدان العديد من الاتفاقيات وناقشا الطاقة والأمن الغذائي والتعاون الاقتصادي.

البعثة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية تعلن عن تمديد مدة صلاحية تأشيرة الزيارة للمواطنين السعوديين إلى عشر سنوات. pic.twitter.com/oHq9ftKjqJ — U.S. Embassy Riyadh (@USAinKSA) July 16, 2022