الدوري السعودي: تمبكتي سيصبح الأغلى محلياً

ضم نادي الهلال السعودي لكرة القدم المدافع الدولي السعودي حسان تمبكتي من ناشي الشباب في ما وصف محلياً، بأنه أغلى صفقة في تاريخ انتقالات اللاعبين السعوديين.

ووفقاً لصحيفة “عكاظ” المحلية فقد وقع المدافع حسان تمبكتي لاعب نادي الشباب المشارك في الدوري السعودي عقداً رسمياً لمدة 4 سنوات مع نادي الهلال.

وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط” فإن صفقة “الزعيم” للحصول على خدمات تمبكتي تشمل التخلي عن خدمات المالي موسى ماريجا ومدافع سعودي إلى جانب 13 مليون ريال سعودي (3.47 ملايين دولار) كراتب يحصل عليه لمدة 4 سنوات.

وأوضحت الصحيفة أن صفقة انتقال تمبكتي ستكلف الهلال نحو 142 مليون ريال.