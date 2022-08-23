تلويح السعودية بخفض الإنتاج في أي وقت يرفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في الأسواق الآسيوية مع تجدد المخاوف بشأن شح المعروض الذي سيطر على معنويات السوق بعد أن حذرت المملكة العربية السعودية من أن المنتج الرئيسي للنفط قد يخفض الإنتاج لتصحيح الانخفاض الأخير في أسعار النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتاً، أو 1%، إلى 97,41 دولار للبرميل ، بعد جلسة متقلبة يوم الاثنين عندما هبطت بأكثر من 4 دولارات قبل تقليص الخسائر لتتداول بالقرب من الثبات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 سنتاً، أو 1%، إلى 91,26 دولار للبرميل.

وانخفضت المؤشرات القياسية بنحو 12% لخام برنت و 8% لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي هذا الشهر، وسط مخاوف بشأن الركود العالمي والطلب على الوقود.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، قال أمس إن مجموعة “أوبك بلس” أكثر التزاماً ومرونة، ولديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تمكنها من التعامل مع هذه التحديات، التي تشمل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرق مختلفة، وهو ما أثبتتهُ مجموعة أوبك بلس مراراً وبوضوح خلال عامي 2020 و2021.

سمو #وزير_الطاقة : لدى أوبك بلس وسائل تمكنها من التعامل مع التحديات، التي تشمل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرق مختلفة. — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) August 22, 2022