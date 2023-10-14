سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسآخر الأخبار

تلوث لحوم أشهر 10 مطاعم للوجبات السريعة بأدوية منع الحمل والمضادات

سامر باطر by سامر باطر

فيما كشفت دراسة جديدة عن وجود نسب عالية من الأدوية البيطرية لمنع الحمل والمضادات الحيوية والهرمومات بمعدلات ضمن المسموح بها في أطعمة أشهر 10 مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية، أشار خبير أغذية لأريبيان بزنس أن تسبب أدوية منع الحمل الحيوانية للعقم من خلال تناول تلك اللحوم هو أمر مستبعد نوعا ما رغم وجود أضرار صحية مؤكدة لهذه الأدوية.

وتم اكتشاف نوعين من المضادات الحيوية الحيوانية وأدوية منع الحمل الحيوانية في عينات الطعام من أكبر 10 سلاسل للوجبات السريعة الأكثر شعبية في أمريكا، وفقا لتقرير مختبري. والأدوية الحيوانية هي كل من الناراسين Narasin ويعد أحد المضادات الحيوية ، والمضاد الحيوي مونينسين الذي تسبب بحالتي وفاة سابقا، المعروف أيضًا باسم “رومينسين، وعقار منع الحمل نيكاربازين Nicarbazin و الذي يستخدم في مزارع الدجاج لإنتاج لحوم الدجاج كوسيلة لمنع الحمل لزيادة وزن الحيوانات. ورغم أن نسبة هذه في العينات كانت أقل من 2 ميكروغرام لكل كيلوغرام، وهو أقل بكثير من النسبة اليومية المسموح بها من إدارة الغذاء والدواء (FDA)، إلا أن تناول الوجبات السريعة يوميا يؤدي إلى تراكم هذه المواد الضارة في الجسم.

البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية

الاستخدام الزراعي للمضادات الحيوية يمكن أن يكون أحد العوامل التي تساهم في ارتفاع مقاومة المضادات الحيوية لدى البشر. على سبيل المثال، تشير التقارير إلى أن البشر يمكن أن يتعرضوا لبكتيريا مقاومة عند تناول الحيوانات المعالجة بالمضادات الحيوية. في حين أن الوجبات السريعة يمكن أن تكون وجبة غير مكلفة نسبيًا ومريحة، تقول منظمة لحماية المستهلك في الولايات المتحدة إن إجمالي المبيعات السنوية لسلاسل الوجبات السريعة العشرة الأولى هذه بلغ 134,308,000,000 دولار. ومع ذلك، تؤكد المنظمة أن “تكاليف الرعاية الصحية الناجمة عن الاستهلاك المستمر للأغذية التي تحتوي على سموم تضر بصحة الإنسان لا يمكن حسابها”. ويشيرون إلى إحصائيات عام 2021 التي تشير إلى أن متوسط نفقات الرعاية الصحية الشخصية في الولايات المتحدة يبلغ 10784 دولارًا للفرد.

رابط الدراسة هنا

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...